Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе

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Новости из мира роботов. Робопес Spot компании Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе Faurot Field в штате Миссури в перерыве студенческого матча по американскому футболу.
Робот Spot поступил в продажу в 2020 году по цене 74 500 долларов (около 5,4 миллиона рублей) и может быть запрограммирован под самые разные задачи. Например его используют для работы и сбора информации в опасных и труднодоступных местах, доставки лекарств и продуктов питания, проведения виртуальных обследований пациентов.
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