FISHKINET
Сообщество Юмор 12951 пост • 2724 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе

Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Boston Dynamics   Юмор   видео   робот   сша   танец   чирлидерш   
529
1
1
Новости из мира роботов. Робопес Spot компании Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе Faurot Field в штате Миссури в перерыве студенческого матча по американскому футболу.
Робот Spot поступил в продажу в 2020 году по цене 74 500 долларов (около 5,4 миллиона рублей) и может быть запрограммирован под самые разные задачи. Например его используют для работы и сбора информации в опасных и труднодоступных местах, доставки лекарств и продуктов питания, проведения виртуальных обследований пациентов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Boston Dynamics   Юмор   видео   робот   сша   танец   чирлидерш   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
kotbarsiktolik Час назад
Да это же терминатор в детстве!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Юра Гагарин 48 минут назад
даже не знаю кто лучше танцует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−80
Mosgaz Час назад
Фёдор целится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень Boston Dynamics выводит хореографию роботов на новый уровень Попугай ритмично танцует под Майкла Джексона Попугай ритмично танцует под Майкла Джексона Вальс за гаражами в Костроме Вальс за гаражами в Костроме
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

685488



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
4
150
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
14
66
50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я
Набирающие популярность в сообществах
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
0
10
Грабители раскрыли секрет, как они выбирают дома для налета
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
1
2
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#новости#полиция#дтп#прикол#кулинария#авто аварии#страна
#Юмор#история#картинки#фотографии#еда#кино#Россия#рецепты#ynews#автомобили
#факты#люди#Разное#подборка#животные#прикольные#аварии#кулинарные рецепты#актеры#дети

На что жалуетесь?

Вернуться