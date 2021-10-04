Робот Boston Dynamics станцевал с чирлидершами на стадионе

Робот Spot поступил в продажу в 2020 году по цене 74 500 долларов (около 5,4 миллиона рублей) и может быть запрограммирован под самые разные задачи. Например его используют для работы и сбора информации в опасных и труднодоступных местах, доставки лекарств и продуктов питания, проведения виртуальных обследований пациентов.