Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях

1994
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Граждане Германии сняли короткий скетч об оплате за топливо в рублях на немецкой заправке. В каждой шутке есть доля шутки.
Примерный перевод диалога:
- Только газ
- 57.30 €
- (даёт несколько купюр евро)
- Нет, за газ можно платить только рублями. Евро не возьму. Приказ сверху.
- (оплачивает рублями)
- 57.30 €
- (даёт несколько купюр евро)
- Нет, за газ можно платить только рублями. Евро не возьму. Приказ сверху.
- (оплачивает рублями)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это 57 евро=200 рублей)))
По факту оплата идёт в долларах США!
Продажа нефти и газа за рубли это лапша для граждан РФ. Чтоб поднять диванно-патриотический дух.
Не несите чушь
Ты серьёзно?