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Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях

Немцы шутят: оплата за топливо на заправке в рублях

Автор:
28 апреля 2022 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: ГАЗ   Германия   Юмор   видео   заправка   оплата   прикол   топливо   
1994
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Граждане Германии сняли короткий скетч об оплате за топливо в рублях на немецкой заправке. В каждой шутке есть доля шутки.

Примерный перевод диалога:

- Только газ
- 57.30 €
- (даёт несколько купюр евро)
- Нет, за газ можно платить только рублями. Евро не возьму. Приказ сверху.
- (оплачивает рублями)

Источник:

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Метки: ГАЗ   Германия   Юмор   видео   заправка   оплата   прикол   топливо   
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18  комментариев
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3k
Максим 2 часа назад
Ага...57,3 евро - это 1100 рублей. Евро по 19,20. Хороший курс у них))
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3k
Александр Едигаров 6 минут назад
Единственное что там смешно.
Это 57 евро=200 рублей)))
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109
WORLD Час назад
Туфта это всё!
По факту оплата идёт в долларах США!

Продажа нефти и газа за рубли это лапша для граждан РФ. Чтоб поднять диванно-патриотический дух.
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7k
Trenzel2003 Час назад
Да будет ТАК! Может через год, а может через 10. Но будет европа платить и расплачиваться в Рублях.
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43k
SinigamiRuuk Час назад
Хороший курс, надо брать.
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3k
Babangdida Час назад
Проще карту "МИР" оформить.
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156
bonli 2 часа назад
по факту оплата идет по прежнему в валюте, ничего не поменялось
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109
WORLD Babangdida Час назад
приЙдётся?
Ты серьёзно?
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