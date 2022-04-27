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Саня, не надо!⁠⁠ Встреча малыша с лужей

Саня, не надо!⁠⁠ Встреча малыша с лужей

Автор:
27 апреля 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   дети   лужа   малыш   мальчик   позитив   прикол   саня   
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Что делает маленький ребёнок, когда на его пути встречается лужа? Правильно, радуется и начинает бегать и прыгать. Юный герой видео тоже не упустил возможности повозиться в луже.
Лицо, умудренное опытом. На одну лужу повзрослел!

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   видео   дети   лужа   малыш   мальчик   позитив   прикол   саня   
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☭Cheкаво☭ZV☭ 44 минуты назад
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Alex Chebrikov

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