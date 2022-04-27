Саня, не надо!⁠⁠ Встреча малыша с лужей

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Что делает маленький ребёнок, когда на его пути встречается лужа? Правильно, радуется и начинает бегать и прыгать. Юный герой видео тоже не упустил возможности повозиться в луже.
Лицо, умудренное опытом. На одну лужу повзрослел!
Источник:
АНТИФИШКИ
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