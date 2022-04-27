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Зрелищное представление на сцене с каскадёрами и спецэффектами

Зрелищное представление на сцене с каскадёрами и спецэффектами

Автор:
27 апреля 2022 12:55
Сообщество : Кино
Метки: The Bourne Stuntacular   Джейсон Борн   США   видео   интересно   кино   спецэффекты   
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В тематическом парке Universal Studios можно найти каскадёрское шоу "The Bourne Stuntacular", которое, по словам создателей, «стирает грань между сценой и кино». Шоу основано на серии фильмов-боевиков «Джейсон Борн» и представляет собой живое выступление на сцене каскадёров, сопровождаемое кинематографическими спецэффектами.
Короткая нарезка из зрелищного представления со спецэффектами.

Источник:

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Метки: The Bourne Stuntacular   Джейсон Борн   США   видео   интересно   кино   спецэффекты   
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1  комментарий
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Bill 7 минут назад
так себе
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Fidel

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