Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен»

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Недавно в мировой прокат вышел фильм "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Одного из заклятых врагов Бэтмена - злодея Пингвина сыграл актёр Колин Фаррел. Посмотрите, как выглядел процесс наложения грима для его образа.
По словам Колина Фаррелла, на грим для лица уходило от 3,5 до 4 часов каждый съёмочный день. Кроме того, актер носил под костюмом персонажа специальные подкладки, которые помогали менять форму тела.
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