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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5746 постов • 723 подписчика подписаться
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Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен»

Перевоплощение актёра Колина Фаррелла в Пингвина для фильма «Бэтмен»

Автор:
25 апреля 2022 10:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бэтмен   видео   грим   интересно   кино   колин фаррелл   пингвин   фильм   
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Недавно в мировой прокат вышел фильм "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Одного из заклятых врагов Бэтмена - злодея Пингвина сыграл актёр Колин Фаррел. Посмотрите, как выглядел процесс наложения грима для его образа.
По словам Колина Фаррелла, на грим для лица уходило от 3,5 до 4 часов каждый съёмочный день. Кроме того, актер носил под костюмом персонажа специальные подкладки, которые помогали менять форму тела.

Источник:

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Метки: Бэтмен   видео   грим   интересно   кино   колин фаррелл   пингвин   фильм   
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1  комментарий
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mafar Полчаса назад
Хрен догадался бы, что там за гримом спрятан Фаррелл.
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Alex Chebrikov

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