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Во время огненного шоу в женщину прилетела горящая шина

Во время огненного шоу в женщину прилетела горящая шина

Автор:
25 апреля 2022 11:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   инцидент   люди   миасс   огненное шоу   полиция   фаершоу   
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Огненное шоу в городе Миасс чуть не закончилось трагедией. Устроивший неофициальное фаершоу мужчина раскручивал на небольшом холме горящую шину. В какой-то момент мужчина отпустил покрышку и она улетела в сторону зрителей. Шина зацепила местную жительницу.
Женщина была доставлена в больницу с ожогами лица и рук. Полиция занимается поисками запустившего шину мужчины, которой сразу после инцидента скрылся.

Источник:

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Метки: Россия   видео   инцидент   люди   миасс   огненное шоу   полиция   фаершоу   
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Александр 49 минут назад
Вода, Земля, Огонь, Воздух. Когда-то давно, четыре народа жили в мире. Но вскоре народ огня развязал войну...
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