Во время огненного шоу в женщину прилетела горящая шина

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Огненное шоу в городе Миасс чуть не закончилось трагедией. Устроивший неофициальное фаершоу мужчина раскручивал на небольшом холме горящую шину. В какой-то момент мужчина отпустил покрышку и она улетела в сторону зрителей. Шина зацепила местную жительницу.
Женщина была доставлена в больницу с ожогами лица и рук. Полиция занимается поисками запустившего шину мужчины, которой сразу после инцидента скрылся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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