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Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины

Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 11:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   избиение   инцидент   конфликт   корзина   магазин   санкт-петербург   сумка   
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В продовольственном магазине в Санкт-Петербурге покупатель решил не пользоваться продуктовой корзиной в зале и сложил продукты в свою сумку. Охранник не понял, зачем мужчина это сделал и спровоцировал конфликт, который быстро перерос в драку
Итог: покупателю сломали зуб и разбили лицо. Потерпевший намерен обратиться в полицию.

Источник:

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Метки: Россия   видео   избиение   инцидент   конфликт   корзина   магазин   санкт-петербург   сумка   
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349
HalloFreeSpace 8 часов назад
Ну привет биржа труда ...
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53k
alertol 18 минут назад
охрана имеет право в таком случае после оплаты потребовать дождаться полиции, для досмотра карманов, на наличие неоплаченных продуктов, и если найдётся что-то из ассортимента без чека из другого магазина, то оформляется кража

(бить конечно права нет)
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985
сергей ремизов 21 минуту назад
Нужно было в корзинку продукты складывать, сломанный зуб дороже встанет.
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30k
Юр21 2 часа назад
Чмо ибаное, он право имеет, правила магазина пусть читает прежде чем рот открывать, если правила не нравятся - вали в другой магазин. Что за времена такие, каждое говно мнит себя царём.
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12
Товарищ Петров Юр21 58 минут назад
возможно вы неверно пытаетесь экстраполировать постановление 1036 об утверждения правил предприятием общественного питания. На розничную торговлю это никак не влияет.
Там само наличие товара на полке с ценником является договором офертой, не позволяющей отказаться от его исполнения.
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220
Dima Udo Юр21 43 минуты назад
Ты видимо брат того охранника-имбицила?
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12
Товарищ Петров Юр21 21 минуту назад
кстати я выяснил что за магазин был - это Дикси.
теперь вы можете зайти к ним на сайт и попробовать найти правила поведения в магазинах сети.
Вы их не найдете. Хотя в случае с тем постановлением, которое вы ошибочно экстраполировали - прямо указывается необходимость свободного доступа к правилам (то есть в клуб или ресторан тебя могут не пустить в кроссовках, но это должно быть закреплено правилами на бумаге и транслироваться для общего доступа).
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22k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Чем больше полномочий, тем строже должна быть ответственность. Охранникам за применение физической силы там, где ее не следовало применять, надо давать х3 уголовный срок, причём от максимально предусмотренного. Чтоб думали прежде чем считать себя вершителями судеб.
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4k
Михаил 3 часа назад
я часто летом по магазину хожу три четыре морожена сжираю пока до кассы дойду :) прихожу на кассу с пустыми упаковками от них вроде ни у кого вопросов не возникало чего я их сожрал не оплатив... просто яж не украл я оплатил тут таже история он же не вышел он в магазине был... охранник не присядет конечно ущерб не значительный но без зп долго будет ходить пока штраф выплатит и ущерб зуб может и больше сотки новый обойтись...
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13k
info-kozirev 3 часа назад
А чего охранник борзый то такой "не беси меня",а то епт что будет то,рыло такому быку сломать и все (какой бы не был бык,на его банке все равно будет написано "тушенка")
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13k
Голос Вселенной 3 часа назад
Вообще, если абстрагироваться от урода и того, что он сделал (надеюсь, он сядет на несколько лет, т.к. реально представляет опасность для общества)....

Я когда-то давно читал, что в каких-то правилах торговли вроде как написано, что покупатель обязан пользоваться корзинкой и класть неоплаченные продукты именно в нее. Не знаю, есть ли запрет на укладку продуктов в сумку или в карман, думаю, что не должно быть, т.к. это нарушение прав человека. Сам я стараюсь пользоваться корзинкой или тележкой, если продуктов нужно больше нескольких штук и их неудобно носить в руке по магазину...
Юристы, поправьте меня! Так ли это?
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12
Товарищ Петров Юр21 2 часа назад
Еще раз. У нас есть законодательства, определяющее правила торговли. Не нравится законодательство - езжай обратно в аул.
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12
Товарищ Петров Юр21 Час назад
В предыдущем комменте дал названия правовых актов. Изучайте на здоровье. Ровно как и статью по которой должно быть возбуждено дело против охранника.
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17k
Жан Батист Эмануэль Зорг 3 часа назад
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26k
koleos72 4 часа назад
Сторож неправ конечно, но провокация налицо! Каламбур получился.
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6k
evenSeven 4 часа назад
Я в магазин с холщовой сумкой хожу. Задолбали эти пакеты, да и экология... Ну и зачем мне корзинка, когда и так сумка в руках? На кассе все из нее ровно также достаешь. Да и корзинки зачастую засранные попадаются... Не было ни разу с этим проблем.
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2k
vfrcbvec 4 часа назад
Предьявы не законны в торговом зале, увидел что по карманам сумкам пихает запоминай че взял- иди сопровождай хвостиком до касс пока не оплатит -нет значит задерживается до прибытия полиции. тут статья 115 УК РФ нарисовалась...эта обезьяна напала на человека... якобы охранник (в чем я сильно сомневаюсь, ибо имея УЧО охранники себя так не ведут, помимо своей ответственности о превышении, так еще от организации нанявшей этого имбецила разных плюшек веселых таких получит со всеми вытекающими)
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324
vipilshik 4 часа назад
Вот так просто уголовочку себе нарисовал. Теперь даже в пятёрочку десять раз подумают брать!
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24k
Slawa49 4 часа назад
Сильно сомневаюсь что данная бородатая чурка охранник!! скорее всего либо сторож при магазине либо по штатному расписанию грузчик!!! охранником чтобы ему быть он должен пройти курсы ЧО и сдать экзамен получив лицензию!! без нее он никто и никакими полномочиями вообще не обладает, так что его засудить легко за нанесение телесных повреждений!
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24k
Slawa49 5 часов назад
и снова чурбанье но уже в роли охранника)))))))))))))) а что за мегасупермаркет в питербаде?
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2k
Dorell 5 часов назад
Не, а чё, х|/ле он вы#б#вается!? Самый умный что-ли? Не читал Бальзака - по е#@лу на-ка! Так их и надо, этих умников. Сегодня они со своим пакетом, а завтра просрочку убрать потребуют и ценники развесить. Надо сразу к порядку приучать.
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10k
Максимка 5 часов назад
А можно не только в карман, но и сожрать можно на месте.

Включил идиота и, как результат, потерял зуб.
Насколько я понимаю, товар должен лежать в корзинке или находиться в руках на виду.
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358
ManA108 5 часов назад
Ставлю на чёрное
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4k
Ewgeny 5 часов назад
Может проще набирать товар в корзину, а не выеживаться? Какая разница, кто виноват. Конфликт же возник, а его несложно было избежать. Всего лишь надо быть вежливым. В магазине вежливость - взять корзину. Не надо забывать, что до линии касс товар принадлежит магазину. Или вы в гостях тоже вилки по карманам раскладываете? Ну а чо, перед выходом достану и положу на место, да?
Как у нас любят поднять проблему на ровном месте. Оплатил - суй себе хоть в задницу...
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460
imho 5 часов назад
Пару раз видел как ловят воришек. Охрана замечает подозрительного покупателя, сообщает по рации на пульт и там начинают за ним следить по камерам. Ждут его уже на выходе после кассы и предлагают выдать все добровольно. Если не соглашается, воришку окружают и не прикасаясь не дают уйти попутно вызывая наряд. Надо признаться что охрана у нас в магазине вся славянской внешности.
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7k
сеньор Леонсио 5 часов назад
Встретились два одиночества,как итог выбитый зуб и заявление в полицию.

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