Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины

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В продовольственном магазине в Санкт-Петербурге покупатель решил не пользоваться продуктовой корзиной в зале и сложил продукты в свою сумку. Охранник не понял, зачем мужчина это сделал и спровоцировал конфликт, который быстро перерос в драку
Итог: покупателю сломали зуб и разбили лицо. Потерпевший намерен обратиться в полицию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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(бить конечно права нет)
А магазин и кабак это разные предприятия.
Там само наличие товара на полке с ценником является договором офертой, не позволяющей отказаться от его исполнения.
теперь вы можете зайти к ним на сайт и попробовать найти правила поведения в магазинах сети.
Вы их не найдете. Хотя в случае с тем постановлением, которое вы ошибочно экстраполировали - прямо указывается необходимость свободного доступа к правилам (то есть в клуб или ресторан тебя могут не пустить в кроссовках, но это должно быть закреплено правилами на бумаге и транслироваться для общего доступа).
Я когда-то давно читал, что в каких-то правилах торговли вроде как написано, что покупатель обязан пользоваться корзинкой и класть неоплаченные продукты именно в нее. Не знаю, есть ли запрет на укладку продуктов в сумку или в карман, думаю, что не должно быть, т.к. это нарушение прав человека. Сам я стараюсь пользоваться корзинкой или тележкой, если продуктов нужно больше нескольких штук и их неудобно носить в руке по магазину...
Юристы, поправьте меня! Так ли это?
Начнем с того, что руками к тебе прикасаться эта гнида в принципе не имеет право. Поэтому задержать тебя до прибытия копов ой как непросто.
Второе - отследить, что ты там взял, что оплатил, а что нет, тоже непросто. У тебя в сумке может лежать товар, который ты либо купил здесь же ранее, либо в другом магазине. И доказать, что это ты взял сейчас и не оплатил, должны ОНИ, а не ты должен доказывать обратное...
Третье - в России запрещен двойной контроль. Это значит, что как только ты оплатил товар, кассир закрыл чек, то этот товар уже считается твоей собственностью, и охранник не имеет право просто взять и проверить у тебя, бьется ли содержимое твоей сумки с кассовым чеком... Ты просто имеешь право им этот чек не показывать, как и сумку. Просто уходишь и все...
По законодательству РФ клиент в таких случаях защищен на столько, что законных способов его остановить фактически нет, если чудом не будет проезжать менты поблизости, ну или чудом вдруг не окажется мента (при исполнении!) в зале магазина. И если в арсенале у охранника нет каких-то уловок или хитростей, а покупатель попался матерый - пиши пропало, ты уйдешь, а он ничего законного сделать не сможет. Вот и идут в бой руки, кулаки, просто от бессилья, от безнадеги.
Включил идиота и, как результат, потерял зуб.
Насколько я понимаю, товар должен лежать в корзинке или находиться в руках на виду.
Никаких нормативных актов по тому, как и в чем в торговых точках носить товар в России нет
Двойной контроль запрещен - поэтому после оплаты он уже ничего не может проверить, как бы ему не хотелось. И ему запрещено к тебе прикасаться, поэтому законными способами "максимум что может по закону это задержать до приезда полиции" он тоже не может...
Ну ты прямо как младенец. "Разрешено по умолчанию".
Реально насмешил.
Помнится останавливали и трясли цыганок, которые под юбку пытались загрузить пол-магазина.
Не помню, чтобы ты возмущался по поводу "беспредела охранников". Или это другое? (с)
Насколько мне известно, в России нет закона запрещающего прятать телевизор в цыганской вагине.
Плохо вы осведомлены. Неоплаченный товар это имущество магазина и его порча, тем более вышеописанным экзотическим способом запрещена.
Как у нас любят поднять проблему на ровном месте. Оплатил - суй себе хоть в задницу...