Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины

В продовольственном магазине в Санкт-Петербурге покупатель решил не пользоваться продуктовой корзиной в зале и сложил продукты в свою сумку. Охранник не понял, зачем мужчина это сделал и спровоцировал конфликт, который быстро перерос в драку

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Итог: покупателю сломали зуб и разбили лицо. Потерпевший намерен обратиться в полицию.