Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин

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Статистические данные гласят, что женщин в среднем живут дольше мужчин. Однако почему так сложилось? Достаточно посмотреть, как развлекаются некоторые представители сильного пола.
Мужчины всегда остаются детьми.
Источник:
АНТИФИШКИ
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