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Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин

Коротко о том, почему женщины живут дольше мужчин (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   видео   катание   мужчины   прикол   развлечения   
1083
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Статистические данные гласят, что женщин в среднем живут дольше мужчин. Однако почему так сложилось? Достаточно посмотреть, как развлекаются некоторые представители сильного пола.
Мужчины всегда остаются детьми.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Веселые   видео   катание   мужчины   прикол   развлечения   
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2  комментария
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169
Павел Кузнецов 17 минут назад
Крутотень!
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−3
Guilty Pleasure 8 минут назад
очень лайтовый пример
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