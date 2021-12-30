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Незапланированный трюк от горе-лыжника

Незапланированный трюк от горе-лыжника (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   зима   лыжи   прикол   развлечения   спорт   фейл   
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На первых секундах видеоролика может показаться, что парень уже не раз катается на лыжах. Однако первое впечатление обманчиво.
Начинающий любитель зимних видов спорта не научился тормозить и привлек внимание других посетителей горнолыжного курорта финалом своего спуска.

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Метки: Юмор   видео   зима   лыжи   прикол   развлечения   спорт   фейл   
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Krasava

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