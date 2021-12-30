Незапланированный трюк от горе-лыжника

251
1
1
На первых секундах видеоролика может показаться, что парень уже не раз катается на лыжах. Однако первое впечатление обманчиво.
Начинающий любитель зимних видов спорта не научился тормозить и привлек внимание других посетителей горнолыжного курорта финалом своего спуска.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистый персональный тренер
- Самая быстрая рука на Ближнем Востоке
- Забавный монтаж неудачных трюков людей
- Недолго мальчики катались
- Рыбак погрузился в виртуальную реальность с головой
13
Понравилось13
Новости партнёров