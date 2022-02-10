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Женщина, которая помогла своей второй половинке разбогатеть

Женщина, которая помогла своей второй половинке разбогатеть (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: богатство   видео   женщины   мужчины   опрос   отношения   прикол   
649
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За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Это выражение очень часто употребляют к месту и не к месту многие представительницы прекрасного пола. Вот и героиня данного ролика говорит, что была со своим мужчиной еще до того, как он стал богат и вдохновляла его. Правда, не всё так просто.

Так вот ты какой, надёжный тыл

А как вы считаете, верно ли и актуально сейчас выражение "За каждым успешным мужчиной стоит женщина?"

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Метки: богатство   видео   женщины   мужчины   опрос   отношения   прикол   
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Boris 55 минут назад
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neon63 47 минут назад
как она могла жить с этим нищебродом
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43k
dima423 57 минут назад
ну может последние 76 она лично открывала)))
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Mr.Adamson

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