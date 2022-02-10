Женщина, которая помогла своей второй половинке разбогатеть

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За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Это выражение очень часто употребляют к месту и не к месту многие представительницы прекрасного пола. Вот и героиня данного ролика говорит, что была со своим мужчиной еще до того, как он стал богат и вдохновляла его. Правда, не всё так просто.
Так вот ты какой, надёжный тыл
А как вы считаете, верно ли и актуально сейчас выражение "За каждым успешным мужчиной стоит женщина?"
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