Женщина, которая помогла своей второй половинке разбогатеть

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Это выражение очень часто употребляют к месту и не к месту многие представительницы прекрасного пола. Вот и героиня данного ролика говорит, что была со своим мужчиной еще до того, как он стал богат и вдохновляла его. Правда, не всё так просто.

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Так вот ты какой, надёжный тыл А как вы считаете, верно ли и актуально сейчас выражение "За каждым успешным мужчиной стоит женщина?"