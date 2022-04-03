Умная птица научилась отделять мусор от денег

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В коротком видео, демонстрируется сообразительность птицы, которая кладет вещи на нужные места.
Был бы у меня такой попугай, я б, может, и не женился никогда...
Источник:
АНТИФИШКИ
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