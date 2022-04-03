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Умная птица научилась отделять мусор от денег

Умная птица научилась отделять мусор от денег (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2022 09:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   деньги   окурок   попугай   птица   смышленая   ум   фото   
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В коротком видео, демонстрируется сообразительность птицы, которая кладет вещи на нужные места.

Был бы у меня такой попугай, я б, может, и не женился никогда...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   деньги   окурок   попугай   птица   смышленая   ум   фото   
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