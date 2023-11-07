Грабитель в Ленобласти вскрыл банкомат болгаркой и вынес из него все деньги

Отмечается, что мужчина в плаще и налобным фонариком проник в магазин со стороны запасного входа. Также примечательно, что после срабатывания сигнализации сотрудники ЧОП ехали к месту преступления 41 минуту. Разумеется, грабителя к этому моменту и след простыл — со своими навыками и за это время он бы успел разделаться ещё с десятью такими же банкоматами. Сумма ущерба не называется, а у полиции пока нет никаких зацепок.