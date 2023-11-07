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Грабитель в Ленобласти вскрыл банкомат болгаркой и вынес из него все деньги

Грабитель в Ленобласти вскрыл банкомат болгаркой и вынес из него все деньги

Автор:
07 ноября 2023 17:57
Сообщество : Криминал
Метки: Васкелово   Видео   Ленобласть   банкомат   магазин   ограбление   
3153
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С задачей преступник справился за 4 минуты.

В посёлке Васкелово Ленинградской области неизвестный мужчина, вооружённый болгаркой, ломом и кувалдой за 4 минуты смог вскрыть банкомат Московского кредитного банка в магазине "Норман".


Преступник проник в магазин 7 ноября в 3:44 ночи. Примечательно, что сигнализация сработала сразу же, но грабителя это не спугнуло. Он проворно разрезал в корпусе аппарата щель болгаркой, а затем при помощи лома и кувалды раскурочил банкомат, вытащив из него кассету, в которой хранилась дневная выручка магазина.

Отмечается, что мужчина в плаще и налобным фонариком проник в магазин со стороны запасного входа. Также примечательно, что после срабатывания сигнализации сотрудники ЧОП ехали к месту преступления 41 минуту. Разумеется, грабителя к этому моменту и след простыл — со своими навыками и за это время он бы успел разделаться ещё с десятью такими же банкоматами. Сумма ущерба не называется, а у полиции пока нет никаких зацепок.

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Метки: Васкелово   Видео   Ленобласть   банкомат   магазин   ограбление   
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18  комментариев
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257
Змей 2 часа назад
Красавчик! Видно, знает что надо делать, видимо тренировался...
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53k
turyst 7 минут назад
Хм... А почему выручка магазина хранилась в банкомате?

И да, при таком аккуратном методе изъятия наличных денежных средств из банкомата, срабатывает система защиты и заливает купюры краской.
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3k
VPJ 20 минут назад
Вот. ВОТ!!! Идите учится в ПрофтехучилищЯ. Или, как там они сейчас называются. Умение работать руками, используя инструменты)))))
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14k
KotSkripaley Час назад
В России "любят" банкиров...
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5k
satra Час назад
Опять терминал оплаты банкоматом обозвали.
И 4 минуты на терминал - это много.
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123k
parallax Час назад
"...раскурочил банкомат, вытащив из него кассету, в которой хранилась дневная выручка магазина"

Всегда считал, что выручку хранят в сейфе.
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3k
Χάρων Час назад
Спасибо за видео.
Теперь буду знать где и как пилить и что вытаскивать...
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32k
Юрий Час назад
"кассету, в которой хранилась дневная выручка магазина." - как в банкомате могла храниться выручка магазина? Нет инкассации?
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16k
Альф 57 Час назад
Четко отработал, опытный.
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5k
Lexx Час назад
Дневную выручку магазина, хранят в банкомате банка МКБ! Он у них там вместо сейфа, что ли?
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10k
SuperTroll Час назад
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15k
BARcyk Час назад
Инкассатор на минималках...
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226
Нежмисто Живисто Час назад
Экспроприация Экспроприаторов )))
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33k
Юр21 2 часа назад
Аннака...
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Превосходно.
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28k
AzuveR 2 часа назад
Мужик на не хилом опыте. ЧОП,по ходу в доле, 41 минуту ехал,на волах наверное добирались.
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