Грабитель в Ленобласти вскрыл банкомат болгаркой и вынес из него все деньги

С задачей преступник справился за 4 минуты.
В посёлке Васкелово Ленинградской области неизвестный мужчина, вооружённый болгаркой, ломом и кувалдой за 4 минуты смог вскрыть банкомат Московского кредитного банка в магазине "Норман".
Преступник проник в магазин 7 ноября в 3:44 ночи. Примечательно, что сигнализация сработала сразу же, но грабителя это не спугнуло. Он проворно разрезал в корпусе аппарата щель болгаркой, а затем при помощи лома и кувалды раскурочил банкомат, вытащив из него кассету, в которой хранилась дневная выручка магазина.
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Отмечается, что мужчина в плаще и налобным фонариком проник в магазин со стороны запасного входа. Также примечательно, что после срабатывания сигнализации сотрудники ЧОП ехали к месту преступления 41 минуту. Разумеется, грабителя к этому моменту и след простыл — со своими навыками и за это время он бы успел разделаться ещё с десятью такими же банкоматами. Сумма ущерба не называется, а у полиции пока нет никаких зацепок.
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И да, при таком аккуратном методе изъятия наличных денежных средств из банкомата, срабатывает система защиты и заливает купюры краской.
И 4 минуты на терминал - это много.
Всегда считал, что выручку хранят в сейфе.
Теперь буду знать где и как пилить и что вытаскивать...