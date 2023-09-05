Продавщица магазина при поддержке покупателей отбилась от пьяного грабителя

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Налетчик, которым оказался 33-летний местный житель, скрылся, но вскоре был задержан полицией.
- Это ограбление!
- Только не в мою смену!
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