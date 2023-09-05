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Продавщица магазина при поддержке покупателей отбилась от пьяного грабителя

Продавщица магазина при поддержке покупателей отбилась от пьяного грабителя

Автор:
05 сентября 2023 12:09
Сообщество : Криминал
Метки: В Волжском Волгоградской области   Видео   грабеж   магазин   ограбление   покупатель   пьяный   
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Налетчик, которым оказался 33-летний местный житель, скрылся, но вскоре был задержан полицией.

- Это ограбление!

- Только не в мою смену!

Источник:

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Метки: В Волжском Волгоградской области   Видео   грабеж   магазин   ограбление   покупатель   пьяный   
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3  комментария
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10k
SuperTroll 48 минут назад
Когда-нибудь этому миру, понадобятся такие люди

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1k
Руслана Тарасова 59 минут назад
В данной ситуации 162 статья УК РФ, прямо на блюдечке. От 5 до 8 лет.
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13k
Djeff Час назад
Романтика...
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