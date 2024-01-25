Запуск дизельного поезда

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Тепловозы заводят как в топовых автомобилях, нажатием кнопки "Запуск дизеля". Вот только перед запуском "холодного" тепловоза или электровоза надо еще нажать, повернуть, включить десяток кнопок, рубильников, вентилей и пр.
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Я видел там цилиндр ручного пускателя. Покажи как им пускать, интереснее же, чем на кнопки жать.