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Запуск дизельного поезда

Запуск дизельного поезда

Автор:
25 января 2024 09:39
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   дизельный поезд   запуск   интересно   поезд   познавательно   
1847
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Тепловозы заводят как в топовых автомобилях, нажатием кнопки "Запуск дизеля". Вот только перед запуском "холодного" тепловоза или электровоза надо еще нажать, повернуть, включить десяток кнопок, рубильников, вентилей и пр.

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Метки: Видео   дизельный поезд   запуск   интересно   поезд   познавательно   
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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0
Хулио Аморалес Мария дос Сантос Минуту назад
Афтар не раскрыл тему. Чо делает 56 кран? Зачем его открывать? Буду мучаться теперь...
Я видел там цилиндр ручного пускателя. Покажи как им пускать, интереснее же, чем на кнопки жать.
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8k
Пуриц Жорж 36 минут назад
Напоминает Half Life
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488
Guilty Pleasure 2 часа назад
ну все, теперь я знаю кунг-фу
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