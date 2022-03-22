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На футбольном матче в Индии рухнула трибуна на стадионе

На футбольном матче в Индии рухнула трибуна на стадионе (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Стадион   видео   обрушение   происшествие   трибуна   футбол   
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В индийском штате Керала более двухсот футбольных болельщиков пострадали в результате обвала трибуны на стадионе. На спортивном объекте должна была пройти игра между местными футбольным клубами, однако матч так и не состоялся из-за обрушения трибуны.
На обрушившейся трибуне находилось несколько тысяч человек. Помимо трибуны обрушилась и осветительная мачта. В результате инцидента пострадало не менее двухсот человек, пятеро из которых получили тяжёлые травмы.

Источник:

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Метки: Индия   Стадион   видео   обрушение   происшествие   трибуна   футбол   
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krivsan Час назад
индия,
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