На футбольном матче в Индии рухнула трибуна на стадионе

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В индийском штате Керала более двухсот футбольных болельщиков пострадали в результате обвала трибуны на стадионе. На спортивном объекте должна была пройти игра между местными футбольным клубами, однако матч так и не состоялся из-за обрушения трибуны.
На обрушившейся трибуне находилось несколько тысяч человек. Помимо трибуны обрушилась и осветительная мачта. В результате инцидента пострадало не менее двухсот человек, пятеро из которых получили тяжёлые травмы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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