В Индонезии футболиста убило молнией прямо во время матча

В СМИ сообщают, что это не первый случай, когда на поле стадиона попадает молния.
10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге состоялся товарищеский матч, который закончился трагедией. Прямо во время игры ударила молния. Первый удар никого не задел, а второй пришёлся по игроку. 30-летний футболист клуба «Персикас Субанг» упал и потерял сознание. Спортсмена доставили в больницу, где он умер.
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От удара молнии потерял сознание и другой игрок, но он остался жив.
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а "не срабатывают" молниеотводы только когда за ними не следят и у них сгнивает та часть, которая уходит в землю.