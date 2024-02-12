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В Индонезии футболиста убило молнией прямо во время матча

В Индонезии футболиста убило молнией прямо во время матча

Автор:
12 февраля 2024 10:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   Стадион   молния   смерть   футбол   
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В СМИ сообщают, что это не первый случай, когда на поле стадиона попадает молния.

10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге состоялся товарищеский матч, который закончился трагедией. Прямо во время игры ударила молния. Первый удар никого не задел, а второй пришёлся по игроку. 30-летний футболист клуба «Персикас Субанг» упал и потерял сознание. Спортсмена доставили в больницу, где он умер.


От удара молнии потерял сознание и другой игрок, но он остался жив.

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Метки: Видео   Индонезия   Стадион   молния   смерть   футбол   
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12  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
так, а на 0:04 куда чел исчез?
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4k
Walther Полчаса назад
Пустые трибуны, вялые футболисты, сами небеса говорят - футбол в Индонезии нахрен не нужен:!
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15k
Объект реальности Час назад
Кара небесная.
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421
ДедМаздай 2 часа назад
Им что в школе не преподавали, что в грозу нельзя играть в футбол?
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25k
Анатолий Соколов 2 часа назад
про молниеотводы на опорах освещения стадиона они видимо никогда не слышали ...
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