В Индонезии футболиста убило молнией прямо во время матча

10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге состоялся товарищеский матч, который закончился трагедией. Прямо во время игры ударила молния. Первый удар никого не задел, а второй пришёлся по игроку. 30-летний футболист клуба «Персикас Субанг» упал и потерял сознание. Спортсмена доставили в больницу, где он умер.