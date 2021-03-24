Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину

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В индийском городе Вадакара один из клиентов банка спас мужчину, который потерял сознание и чуть не упал с балкона. Мужчина ждал своей очереди, чтобы уплатить налоги, как вдруг почувствовал себя плохо и начал падать. Камера видеонаблюдения запечатлела момент спасения.
Посетители банка совместными усилиями вытащили пострадавшего и передали в руки подоспевшим медикам. Мужчина был доставлен в ближайшую больницу.
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Метки: видео индия повезло происшествие
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Не знаю, предчувствовал ли мужчина, что теряет сознание... но я поняла, что если становится очень плохо, то нужно садиться на землю. Я так однажды села на пол в трамвае прямо на ступни людям. За счет этого у меня тогда получилось остаться в сознании - стало гораздо легче. Хотя, возможно, мой случай просто не был критическим.