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Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину

Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 12:30
Метки: видео   индия   повезло   происшествие   
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В индийском городе Вадакара один из клиентов банка спас мужчину, который потерял сознание и чуть не упал с балкона. Мужчина ждал своей очереди, чтобы уплатить налоги, как вдруг почувствовал себя плохо и начал падать. Камера видеонаблюдения запечатлела момент спасения.

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Метки: видео   индия   повезло   происшествие   
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31k
Опаньки Час назад
и потом все начали петь и танцевать
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8k
Васильевна 16 минут назад
Повезло, что в тот момент спаситель смотрел в сторону этого мужчины.
Не знаю, предчувствовал ли мужчина, что теряет сознание... но я поняла, что если становится очень плохо, то нужно садиться на землю. Я так однажды села на пол в трамвае прямо на ступни людям. За счет этого у меня тогда получилось остаться в сознании - стало гораздо легче. Хотя, возможно, мой случай просто не был критическим.
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18k
Сергей Костюнин Полчаса назад
Это что .лять за ограждение такое ? 80 см . не больше . 1100-1200 мм норма .
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