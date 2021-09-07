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Туристы чуть не погибли под гигантским оползнем

Туристы чуть не погибли под гигантским оползнем (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Оползень   видео   индия   повезло   происшествие   туристы   
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В Индии десятки людей чуть не попали под гигантский оползень. На опубликованных в сети кадрах видно, как земля начинает стремительно осыпаться со скалы и мощный грязевой поток проходит недалеко от зевак.

В шаге от смерти

Инцидент произошел на трассе в округе Киннаур штата Химачал-Прадеш. По предварительной информации никто не пострадал.

Источник:

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Метки: Оползень   видео   индия   повезло   происшествие   туристы   
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Опаньки Час назад
а где танцы?
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