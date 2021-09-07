Туристы чуть не погибли под гигантским оползнем

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В Индии десятки людей чуть не попали под гигантский оползень. На опубликованных в сети кадрах видно, как земля начинает стремительно осыпаться со скалы и мощный грязевой поток проходит недалеко от зевак.
В шаге от смерти
Инцидент произошел на трассе в округе Киннаур штата Химачал-Прадеш. По предварительной информации никто не пострадал.
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