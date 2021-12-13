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В Индии женщина чудом не попала под поезд

В Индии женщина чудом не попала под поезд (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   в мире   видео   пассажирка   повезло   поезд   происшествие   
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На железнодорожной станции индийского города Пурулия две женщины решили сойти с поезда на платформу. Проблема была в том, что поезд в этот момент двигался. Камера наблюдения на платформе запечатлела глупый поступок пассажирок который чуть не привел к трагедии.
Одной из женщин особенно не повезло и она чуть не упала с платформы под поезд. Находившийся неподалеку страж правопорядка подбежал к пассажирке и оттащил её на безопасное расстояние

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Метки: Индия   в мире   видео   пассажирка   повезло   поезд   происшествие   
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Mowgley 10 минут назад
Судя по видео, в Индии остановка поезда - это чисто символическое действие.
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Krasava

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