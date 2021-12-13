В Индии женщина чудом не попала под поезд

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На железнодорожной станции индийского города Пурулия две женщины решили сойти с поезда на платформу. Проблема была в том, что поезд в этот момент двигался. Камера наблюдения на платформе запечатлела глупый поступок пассажирок который чуть не привел к трагедии.
Одной из женщин особенно не повезло и она чуть не упала с платформы под поезд. Находившийся неподалеку страж правопорядка подбежал к пассажирке и оттащил её на безопасное расстояние
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Метки: Индия в мире видео пассажирка повезло поезд происшествие
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