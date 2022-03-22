Телевизионная реклама шаурмы в Северной Корее

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Редкая в современном мире телевизионная реклама шаурмы, да и еще из Северной Кореи. Блюдо готовят где-то на предприятии, а потом доставляют в ларьки, где его разогревают и продают.
Попробовали бы эту шаурму (шаверму, донер)?
Источник:
АНТИФИШКИ
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