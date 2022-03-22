FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Еда 1454 поста • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Телевизионная реклама шаурмы в Северной Корее

Телевизионная реклама шаурмы в Северной Корее (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 10:28
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Северная Корея   видео   интересно   кебаб   реклама   шаверма   шаурма   
910
1
1
Редкая в современном мире телевизионная реклама шаурмы, да и еще из Северной Кореи. Блюдо готовят где-то на предприятии, а потом доставляют в ларьки, где его разогревают и продают.
Попробовали бы эту шаурму (шаверму, донер)?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Северная Корея   видео   интересно   кебаб   реклама   шаверма   шаурма   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
A Час назад
Без души делают. Это совсем не то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro 19 минут назад
а деньги на шаурму есть интересно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 23 минуты назад
саунд для фильма с Джеки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill Полчаса назад
Моя жизнь больше не будет прежней. Интернет взорван.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Виталий Полчаса назад
Вчера шаурма еще гавкала нибось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
848
Derzkiy_xAxAlb Полчаса назад
Всех собак пожрали наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А 55 минут назад
И чего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи Китаянка показала, как приготовить холодец из рыбьей чешуи Как чистят картофель в промышленных масштабах Как чистят картофель в промышленных масштабах Необычный бургер к чаю Необычный бургер к чаю Заботливая мама раскладывает обед для десяти детей Заботливая мама раскладывает обед для десяти детей Как начинается утро у мамы десяти детей Как начинается утро у мамы десяти детей
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

607632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Картинки со смыслом
6
57
Картинки со смыслом
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
5
42
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
Набирающие популярность в сообществах
Дебаты касаемо советской школьной формы
1
45
Дебаты касаемо советской школьной формы
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
0
15
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото)
Неожиданные товары, по которым ударили санкции (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный программист
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
4
37

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#картинки#Приколы#подборка#автомир#авто аварии#комментарии#США
#фото#Россия#животные#дтп#СССР#автомобили#Ynews#в мире#нападение#технологии
#прикол#интересное#ватермарк#люди#факты#фотографии#аварии#кино#сарказм#Спорт

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIyIDEyOjA4OjEzIC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.1292 sec / Memory usage: 5.33 MB / Host: dynamic2 / City: / Geo: 3 -->