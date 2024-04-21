Видео из одного из цехов по производству мясных заготовок для шаурмичных

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Мясо обдавали всевозможными смесями, чтобы убрать запах и привкус тухлятины — к тому же всё это происходило в антисанитарных условиях.
Теперь едим только домашнюю шаурму!
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Один раз, много лет назад, в Латвии был в мясном цехе, притом вроде как нормальное предприятие... Посмотрел, как делают самое худшее - мясные тефтели... Ну понятно, из того, что уже даже не выбросить... и добавки всякие потом идут. Так вот, это ТАКАЯ РЫГОТНЯ была в виде фарша.... Никогда не ел такие продукты, и надеюсь, не придется. Лучше кору с дерева в лесу погрызть, чем такое..
А шаурму, к сожалению, люблю порой пожрать )))