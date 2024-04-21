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Видео из одного из цехов по производству мясных заготовок для шаурмичных

Видео из одного из цехов по производству мясных заготовок для шаурмичных

Автор:
21 апреля 2024 10:06
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Шаурма   в антисанитарных условиях.   заготовка для шаурмичных   мясо   цех   
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Мясо обдавали всевозможными смесями, чтобы убрать запах и привкус тухлятины — к тому же всё это происходило в антисанитарных условиях.

Теперь едим только домашнюю шаурму!


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   Еда   Шаурма   в антисанитарных условиях.   заготовка для шаурмичных   мясо   цех   
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9  комментариев
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59k
zloykoyot Час назад
Хм. А кто-то надеялся что для этой шняги используют свежайшее сырьё? То же самое с готовыми салатами в супермаркетах. Ни один продавец не станет на готовые блюда тратить товар, который можно продать в изначальном виде. На все эти грили пихают то, что в лучшем случае готово испортиться со дня на день, в худшем - уже испорченное.
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3k
Rom 10 минут назад
Это еще далекооо не худшее место и условия... тут еще более менее какие то столы, вода... Просто автор первый раз в цех пришел )
Один раз, много лет назад, в Латвии был в мясном цехе, притом вроде как нормальное предприятие... Посмотрел, как делают самое худшее - мясные тефтели... Ну понятно, из того, что уже даже не выбросить... и добавки всякие потом идут. Так вот, это ТАКАЯ РЫГОТНЯ была в виде фарша.... Никогда не ел такие продукты, и надеюсь, не придется. Лучше кору с дерева в лесу погрызть, чем такое..
А шаурму, к сожалению, люблю порой пожрать )))
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540
морофай 18 минут назад
мы по зиме перевозили подобные колбаски-заготовки с москвы, раойн Дмитрова в Екат. Целую фуру 20тн.И по словам диспетчера обьем идет большой и стабильный., еженедельный. В Екате большую сеть держит один перец, по словам диспа, из одной из южных республик, все на ура продаеться. В Москве отгрузка шла со склада "Рус*****", но водитель говорит, одна чебурики работают. Каждая колбаска в отельном полиэтиллене, и так навалом в кузов наложили, едва довезли, борта сильно расперло. И да ,водитель сказал,что он больше шаурму не ест ,после увидедънного на складе, хотя был ярым потребителем подобного.
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5k
Crechet 19 минут назад
А где персонал? Может их уже какое-то время назад в аул отправили, мясо давно так лежит, вот и вонь пошла. Всё мясо собрать и за ними вслед отправить. За их счет.
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92
usla2000 23 минуты назад
Ни разжигайти! Енто ценные инасраные спициализды! Эта такое кухня у них! Ето руссня далажна жрать и блягодарить!
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8k
Умница-красавица 42 минуты назад
А вы и дальше продолжайте хавать свою шаурму…
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17k
GROMOZEKA Час назад
Ну кто бы мог подумать?
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Видео из одного из цехов по производству мясных заготовок для шаурмичныхПосмотреть
Видео из одного из цехов по производству мясных заготовок для шаурмичных
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Anarasius
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