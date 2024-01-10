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За кадром красивой рекламы еды и напитков

За кадром красивой рекламы еды и напитков

Автор:
10 января 2024 11:04
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Еда   за кадром   интересно   как это снято   напиток   реклама   
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При работе с «капризными» моделями, такими как еда и напитки, рекламные фотографы прибегают к различным трюкам и хитростям. Также каждая деталь при съемке доводится до совершенства: свет, ракурс, цвета.

Как снимают красивую рекламу еды и напитков.

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Метки: Видео   Еда   за кадром   интересно   как это снято   напиток   реклама   
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2  комментария
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1k
Мария Коненкова 39 минут назад
Да, это потрясающий труд.
Вот самая прекрасная на мой вкус реклама и ролик о том, как её снимали. Меня впечатлило, что все предметы одежды настоящие, не компьютерные, и приводятся в движение людьми.
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4k
Ухалус Посовиномус 49 минут назад
И что?
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