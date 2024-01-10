За кадром красивой рекламы еды и напитков

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При работе с «капризными» моделями, такими как еда и напитки, рекламные фотографы прибегают к различным трюкам и хитростям. Также каждая деталь при съемке доводится до совершенства: свет, ракурс, цвета.
Как снимают красивую рекламу еды и напитков.
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Вот самая прекрасная на мой вкус реклама и ролик о том, как её снимали. Меня впечатлило, что все предметы одежды настоящие, не компьютерные, и приводятся в движение людьми.