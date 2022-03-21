Обезьяны напали на туристов в Гибралтаре

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Некоторые из вас наверняка слышали про наглых обезьян, живущих в Гибралтаре. Здешние приматы объединяются в группы и напоминают преступные группировки со своими наводчиками и налётчиками. В снятом в конце февраля видео обезьяны нападают на двух попавшихся им на глаза туристов с рюкзаками.
Дурно воспитанные и пристающие к людям обезьяны способны отбить желание посетить Гибралтар.
Источник:
АНТИФИШКИ
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