FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11799 постов • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Обезьяны напали на туристов в Гибралтаре

Обезьяны напали на туристов в Гибралтаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 11:38
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   видео   гибралтал   животные   нападение   обезьяны   туристы   
415
1
1
Некоторые из вас наверняка слышали про наглых обезьян, живущих в Гибралтаре. Здешние приматы объединяются в группы и напоминают преступные группировки со своими наводчиками и налётчиками. В снятом в конце февраля видео обезьяны нападают на двух попавшихся им на глаза туристов с рюкзаками.
Дурно воспитанные и пристающие к людям обезьяны способны отбить желание посетить Гибралтар.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ynews   видео   гибралтал   животные   нападение   обезьяны   туристы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
dima423 2 часа назад
да ё маё... странные люди какие то... да возьми ты эту макаку за шкирку шмякни об перила... как можно таким ссыклом быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Кого-то они мне напоминают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обезьяны очень любят прыгать в воду Обезьяны очень любят прыгать в воду Момент нападения обезьян на мужчину попал на видео Момент нападения обезьян на мужчину попал на видео Агрессивный жираф попытался напасть на туристов Агрессивный жираф попытался напасть на туристов Слон чуть не утопил путешествующих на плоту по реке туристов Слон чуть не утопил путешествующих на плоту по реке туристов Террор обезьян в индийской деревушке Террор обезьян в индийской деревушке
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

561847



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне
1
79
Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне
Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма
1
55
Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему...
Набирающие популярность в сообществах
Дебаты касаемо советской школьной формы
0
42
Дебаты касаемо советской школьной формы
Какого цвета теннисный мячик?
0
28
Какого цвета теннисный мячик?
Наташа из Ташкента. Что стало с красавицей, вышедшей замуж за принца (10 фото)
Наташа из Ташкента. Что стало с красавицей, вышедшей замуж за принца (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#интересно#страна#факты#позитив#удивительно#магазин
#фото#история#люди#Приколы#космос#в мире#сарказм#интересное
#Россия#животные#фотографии#подборка#СССР#комментарии#сахар#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIxIDEzOjE5OjQwIC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.2483 sec / Memory usage: 6.13 MB / Host: dynamic4 / City: / Geo: 3 -->