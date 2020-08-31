Обезьяны очень любят прыгать в воду

Люди - не единственные существа, которые любят развлекаться. Обезьяны забираются на дерево, чтобы прыгнуть в лужу, просто потому что это весело
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