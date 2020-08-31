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Обезьяны очень любят прыгать в воду

Обезьяны очень любят прыгать в воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 09:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   обезьяна   обезьяны   прикол   развлечение   юмор   
263
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Люди - не единственные существа, которые любят развлекаться. Обезьяны забираются на дерево, чтобы прыгнуть в лужу, просто потому что это весело

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Метки: видео   животные   обезьяна   обезьяны   прикол   развлечение   юмор   
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3  комментария
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8k
Хью́берт 20 минут назад
Они лучше провели лето чем я.
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8k
Алексей 18 минут назад
Мне кажется они на дерево залазают быстрее чем с него вниз летят
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972
Vladimir Taranovich Час назад
мы тоже любим прыгать в воду
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Кот шашлык

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