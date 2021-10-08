FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10773 поста • 1263 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Агрессивная сорока атаковала мужчину в Австралии

Агрессивная сорока атаковала мужчину в Австралии (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 11:35
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Австралия   видео   животные   нападение   птицы   сорока   
96
1
1
В Сиднее обычная обеденная прогулка обернулись для мужчины нападением агрессивной сороки. Птица внезапно начала преследовать героя видео и попыталась несколько раз клюнуть его в голову.
Судя по всему, птица решила, что мужчина несет для нее или находившегося неподалеку гнезда угрозу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: ynews   Австралия   видео   животные   нападение   птицы   сорока   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) 21 минуту назад
Аааавстралияааа!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
doker 6 минут назад
А точно Австралия для людей? Даже сороки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pillin Alex 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть Кормление голодной пернатой банды Кормление голодной пернатой банды Своих не бросаем: крылатая банда атаковали мужчину, взявшего в руки ворону Своих не бросаем: крылатая банда атаковали мужчину, взявшего в руки ворону Дерзкие вороны напали на прохожего Дерзкие вороны напали на прохожего Спасение застрявших в заборе сорок Спасение застрявших в заборе сорок Лебедь попытался атаковать туриста Лебедь попытался атаковать туриста
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124058



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
4
668
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
3
249
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
Набирающие популярность в сообществах
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
0
29
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
Покатились по наклонной: Дональд Трамп и Билл Гейтс опустились в рейтинге богатеев Forbes
0
59
Покатились по наклонной: Дональд Трамп и Билл Гейтс опустились в рейтинге богатеев Forbes
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#новости#СССР#ynews#аварии#люди#Москва#забавно
#Юмор#факты#прикол#Разное#дтп#история#Россия#авто аварии#книги#приколы
#подборка#автомобили#животные#кино#картинки#интересное#в мире#природа#фотографии#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться