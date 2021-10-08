Агрессивная сорока атаковала мужчину в Австралии

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В Сиднее обычная обеденная прогулка обернулись для мужчины нападением агрессивной сороки. Птица внезапно начала преследовать героя видео и попыталась несколько раз клюнуть его в голову.
Судя по всему, птица решила, что мужчина несет для нее или находившегося неподалеку гнезда угрозу.
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