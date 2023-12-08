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Слишком ревнивый медведь напал на спаривающихся соплеменников

Слишком ревнивый медведь напал на спаривающихся соплеменников

Автор:
08 декабря 2023 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   нападение   ревность   туристы   хищни   
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Группа туристов осталась, мягко говоря, «расстроенной», когда два медведя гризли жестоко сражались за право спаривания с самкой всего в нескольких метрах от их лодки.

Канадские туристы путешествовали по заливу в Британской Колумбии, когда заметили на берегу двух спаривающихся медведей. Любопытные путешественники сделали назапланированный привал, чтобы запечатлеть любовную сцену, но на протяжении следующих 14 минут вынуждены были снимать драку двух мохнатых самцов, которая закончилась кровопролитием.

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Метки: Видео   Медведь   животные   нападение   ревность   туристы   хищни   
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3  комментария
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23k
Слепой Пью 42 минуты назад
Приезжает, значится, медведь из командировки...
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11k
Гомерчик 41 минуту назад
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3k
Дмитрий 51 минуту назад
и тут пришёл муж
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