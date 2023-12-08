Слишком ревнивый медведь напал на спаривающихся соплеменников

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Группа туристов осталась, мягко говоря, «расстроенной», когда два медведя гризли жестоко сражались за право спаривания с самкой всего в нескольких метрах от их лодки.
Канадские туристы путешествовали по заливу в Британской Колумбии, когда заметили на берегу двух спаривающихся медведей. Любопытные путешественники сделали назапланированный привал, чтобы запечатлеть любовную сцену, но на протяжении следующих 14 минут вынуждены были снимать драку двух мохнатых самцов, которая закончилась кровопролитием.
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