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В Новороссийске ураганный ветер опрокинул «ГАЗель»

В Новороссийске ураганный ветер опрокинул «ГАЗель» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 10:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ветер   видео   газель   новороссийск   ураган   
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Пользователь сети поделился впечатляющим видео, снятым в Новороссийске. Сильный ветер раскачал «ГАЗель» на светофоре, после чего автомобиль завалился на проезжую часть.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели поставили транспортное средство на колеса.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   ветер   видео   газель   новороссийск   ураган   
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2  комментария
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Алексей Гулевич 37 минут назад
надо было по ветру стать - и сэкономил бы бенза
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39k
Сергей 2 минуты назад
Строителям домов респект и уважуха! Стоят как вкопанные.
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