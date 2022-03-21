В Новороссийске ураганный ветер опрокинул «ГАЗель»

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Пользователь сети поделился впечатляющим видео, снятым в Новороссийске. Сильный ветер раскачал «ГАЗель» на светофоре, после чего автомобиль завалился на проезжую часть.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место спасатели поставили транспортное средство на колеса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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