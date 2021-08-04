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Сообщество Жизнь в США 718 постов • 232 подписчика подписаться
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Сила стихии: мощный ливень возле ангара в США

Сила стихии: мощный ливень возле ангара в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: алабама   ветер   видео   дождь   ливень   сша   ураган   шторм   
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Один из сотрудников предприятия в американском штате Алабама запечатлел сильный ливень и ураганный ветер. Из ангара мощь стихии выглядела очень впечатляюще.

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Метки: алабама   ветер   видео   дождь   ливень   сша   ураган   шторм   
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Алексей 36 минут назад
Нахрена они дверь открыли?
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Mr.Adamson

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