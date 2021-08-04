Сила стихии: мощный ливень возле ангара в США

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Один из сотрудников предприятия в американском штате Алабама запечатлел сильный ливень и ураганный ветер. Из ангара мощь стихии выглядела очень впечатляюще.
Отличное время для того, чтобы поработать сверхурочно или провести вечер дома с семьей.
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