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Штормовой ветер в Норильске сбивал людей с ног и сломал новогоднюю ёлку

Штормовой ветер в Норильске сбивал людей с ног и сломал новогоднюю ёлку (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 11:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ветер   видео   норильск   пурга   стихия   ёлка   
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С 22 декабря в Норильске действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его порывы достигали 33 метров в секунду и сбивали людей с ног. В районе Оганер ветер сломал новогоднюю ёлку. Грустным видео поделился в соцсетях один из жителей города.
В первом ролике несколько человек Норильска с большим трудом передвигаются по улице. Во втором видео ветер ломает новогоднюю ёлку.

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Метки: Россия   ветер   видео   норильск   пурга   стихия   ёлка   
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3  комментария
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
У меня приятель там работал. Чёрная пурга называется. Ветер 40 м/с и мороз-40. Песец. Как они там выживают. Загадка. Я бы ни за каким длинным рублём туда не сунулся.
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1k
Anton Chigurh 8 минут назад
пипец ветер
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Sandmännchen (DDR) Час назад
Оранжевый уровень опасности. Рекомендации ниже (прим. для мужчин: только …по ветру).
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