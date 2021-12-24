Штормовой ветер в Норильске сбивал людей с ног и сломал новогоднюю ёлку

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С 22 декабря в Норильске действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его порывы достигали 33 метров в секунду и сбивали людей с ног. В районе Оганер ветер сломал новогоднюю ёлку. Грустным видео поделился в соцсетях один из жителей города.
В первом ролике несколько человек Норильска с большим трудом передвигаются по улице. Во втором видео ветер ломает новогоднюю ёлку.
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