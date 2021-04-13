Ураганный ветер во Флориде

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Ничего необычного, просто ураганный ветер в Пенсакола-Бич, расположенном в американском штате Флорида. Буйство стихии снято 10 апреля.
"Налетел легкий ветерок, и меня унесло в море"
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