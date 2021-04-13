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Ураганный ветер во Флориде

Ураганный ветер во Флориде (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 09:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Пенсакола   ветер   видео   сша   ураган   флорида   
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Ничего необычного, просто ураганный ветер в Пенсакола-Бич, расположенном в американском штате Флорида. Буйство стихии снято 10 апреля.

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Метки: Пенсакола   ветер   видео   сша   ураган   флорида   
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Maks Es 47 минут назад
Да-да, Дональд: глобальное потепление выдумали сионисты, ага...
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dima423 Maks Es 44 минуты назад
ну хз, этой зимой было глобальное похолодание)
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Roman 2 минуты назад
Баба зина шваброй бы эти двери подперла и пошла бы дальше мониторы протирать половой тряпкой ))
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