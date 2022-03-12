Женщина в супермаркете разбила 500 бутылок алкоголя

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Женщина остановилась только с приходом охранника из соседнего заведения.
Я никогда не видел ничего подобного!
Источник:
АНТИФИШКИ
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2 На полке около 150-200 бутылок
3 Она скинула бутылки только с двух полок и то не все
4 Не все бутылки разбиваются при падении
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Разбито не более 100 бутылок довольно дешевого алкоголя. Ущерб до 500 фунтов.
За собственность магазина бросаться грудью на какую-то неадекватку?