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Сообщество Жизнь 631 пост • 219 подписчиков подписаться
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Женщина в супермаркете разбила 500 бутылок алкоголя

Женщина в супермаркете разбила 500 бутылок алкоголя (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2022 08:19
Сообщество : Жизнь
Метки: бутылки   в мире   видео   магазин   разбила   странное поведение   
1373
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Женщина остановилась только с приходом охранника из соседнего заведения.

Я никогда не видел ничего подобного!


Источник:

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Метки: бутылки   в мире   видео   магазин   разбила   странное поведение   
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21  комментарий
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57k
Похабыч 2 часа назад
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656
КАКАнгел 2 минуты назад
судить и сажать.
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25k
Очевидное-Невероятное 7 минут назад
1 Это Великобритания (судя по ценникам в фунтах)
2 На полке около 150-200 бутылок
3 Она скинула бутылки только с двух полок и то не все
4 Не все бутылки разбиваются при падении
----
Разбито не более 100 бутылок довольно дешевого алкоголя. Ущерб до 500 фунтов.
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4k
Очень Злой 14 минут назад
Пьянству-бой!
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17k
ЦСКА 44 минуты назад
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2k
Саня 45 минут назад
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12k
gavrosh 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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238
Куруш 49 минут назад
Патовая ситуация... Подойдешь и в рыльце дашь - в суд подаст. Если еще окажется лесбо - по полной срок накрутят. А если лесбо да еще и цветная - боюсь даже представить
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29k
Slonyash 53 минуты назад
Ну теперь она их купит + за уборку оплатит. Магазин в плюсе скорее всего.
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2k
Sergius SPb 55 минут назад
И все стоят и смотрят как тетка громит магазин. Прикол,че.
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6k
Ковыль Перистый Час назад
Интересно, на какую сумму она себя наказала?
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44k
Элек Мек Час назад
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6k
Борис Карабанов Час назад
Видимо, муж уже утомил празднованием Нового года.
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4k
сеньор Леонсио 2 часа назад
И музыка подходящая,видимо это трейлер новых Х-файлов!
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2k
Veprь Макар 2 часа назад
Зверюга!
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3k
Timka 2 часа назад
ЗОЖ головного мозга, последняя стадия.
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10k
Schandmaul 2 часа назад
Очень она на алкоту обиделась
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17k
homerchik 2 часа назад
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