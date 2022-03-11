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Переполненный эмоциями парень потерял сознание на аттракционе

Переполненный эмоциями парень потерял сознание на аттракционе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   аттракцион   в мире   видео   люди   обморок   потерял сознание   прикол   
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Отправившийся в парк развлечений парень захотел пощекотать себе нервы на аттракционе "Катапульта". Однако молодой человек явно не рассчитал свои возможности.
Посетитель парка развлечений переоценил свои возможности и потерял сознание на аттракционе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   аттракцион   в мире   видео   люди   обморок   потерял сознание   прикол   
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3  комментария
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30k
Fat Lynx 39 минут назад
Потрясающее самообладание! Даже поспал чуток...
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4k
Двестиграмм 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Много раз видел такие видео , и каждый раз эти бибизянки сознание теряют)
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Mr.Adamson

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