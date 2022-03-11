Переполненный эмоциями парень потерял сознание на аттракционе

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Отправившийся в парк развлечений парень захотел пощекотать себе нервы на аттракционе "Катапульта". Однако молодой человек явно не рассчитал свои возможности.
Посетитель парка развлечений переоценил свои возможности и потерял сознание на аттракционе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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