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«Поехали в диаспору!»: пассажирка такси устроила истерику

«Поехали в диаспору!»: пассажирка такси устроила истерику (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 12:58
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   крик   неадекватная   пассажирка   такси   таксист   фото   
348
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В Сургуте пассажирка такси закатила скандал, отказываясь платить за проезд.

Тут экзорциста надо вызывать, а не оплату требовать)


Источник:

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Метки: видео   крик   неадекватная   пассажирка   такси   таксист   фото   
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8  комментариев
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4k
lexa 53 минуты назад
зовите Константина , СРОЧНО!
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Rus77 Полчаса назад
Усыпить!
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5k
Станислав Полчаса назад
Давно пора как в асашай делать перегородку между пассажисрким сидением и водительским. Отказывается платить, дебоширит? Блокируются замки и вызывается полиция.
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44k
dima423 Полчаса назад
ну просто надо ввести правило предоплаты и все... с карты само собой сразу списывается, но чтобы и наликом платили в начале поездки, по моему большая часть проблем и конфликтов исчезнет сразу...
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224
eutace dima423 15 минут назад
ещё больше появится, но уже со стороны водил
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388
alex army 45 минут назад
Сучка, иванутая... В полицию отнести запись - пусть разбираются...
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6k
Максим Час назад
Мне часто жаль таксистов. Худшая работа - сфера обслуживания. А тут ты ещё и заперт в замкнутом пространстве с незнакомым непонятным человеком. Чего ожидать? И ведь эта истеричка не худший вариант.
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