«Поехали в диаспору!»: пассажирка такси устроила истерику

348
1
1
В Сургуте пассажирка такси закатила скандал, отказываясь платить за проезд.
Тут экзорциста надо вызывать, а не оплату требовать)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны
- "Пожалуйста, только не ты": таксиста огорчило состояние клиента
- Девушка с бисером на лице
- Пьяные девушки подкинули проблем таксисту
- Таксист отчитал девушку за 8 минут ожидания
Метки: видео крик неадекватная пассажирка такси таксист фото
26
Понравилось26
Новости партнёров