Таксист отчитал девушку за 8 минут ожидания

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Иногда таксисты забывают, что оказывают услугу, а не одолжение.
Девушка молодец, не ругается, сидит спокойно!
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Дальше идёт непереводимая игра слов?
А п.и.з.д.и.т он потому,что видимо уже взял ещё один заказ и жопа подгорает.
Ибо ему надо зарабатывать бабки ))