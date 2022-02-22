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Таксист отчитал девушку за 8 минут ожидания

Таксист отчитал девушку за 8 минут ожидания (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 11:18
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   видео   заказ   ожидание   такси   таксист   фото   
292
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Иногда таксисты забывают, что оказывают услугу, а не одолжение.

Девушка молодец, не ругается, сидит спокойно!

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Метки: Девушка   видео   заказ   ожидание   такси   таксист   фото   
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9  комментариев
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6k
Максим 53 минуты назад
Если ожидание платное, то в чем проблема? Что-то мне не понять сути претензий. Постоял 8 минут, отдохнул за деньги клиента. Конечно иногда бывает платная парковка, но ведь и там можно решить вопрос.
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6k
Tim_G 3 минуты назад
Как-то незавершенно обрывается видео...
Дальше идёт непереводимая игра слов?
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44k
Элек Мек Полчаса назад
Надо агрегатору послать "положительный отзыв",если конечно их кто читает.
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27k
Vazari Полчаса назад
Если ты в середине 21-го века, способен исключительно на работу извозчика. Ни интеллекта ни навыков на другое не хватило, то будешь сидеть и ждать клиента, как миленький. А после встречи с таким пассажиром, как я, к примеру, еще и привычку 3.14здеть потеряшь.
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44k
Элек Мек Полчаса назад
Если опоздал таксист,может включить обратный отсчёт?
А п.и.з.д.и.т он потому,что видимо уже взял ещё один заказ и жопа подгорает.
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2k
Жан Плов Лагман Полчаса назад
У таксиста секса давно не было. Весь нудный бубнеж, от нерегулярного секса. Причины разные могут быть, как от банального "не с кем", так и по медицинским показателям...эректильная дисфункция и т.д.
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4k
Mowgley 53 минуты назад
Всё во Вселенной должно вращаться вокруг таксиста, находящегося в центре.
Ибо ему надо зарабатывать бабки ))
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43k
dima423 57 минут назад
окуели эти таксисты конечно)
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