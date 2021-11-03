Пожалуйста, только не ты: таксиста огорчило состояние клиента

745
1
1
В Подмосковье таксист приехал забирать клиента и обнаружил его в странном состоянии. Мужчина находился в сознании, но практически не контролировал своё тело.
Когда смотришь на жизнь под другим углом
Видео рекомендуется смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- От судьбы не убежишь
- Неудачная попытка похвастаться новым смесителем
- Попытка произвести впечатление на девушку
- Не зная броду, не суйся в воду
- У рабочих выдался крайне неудачный день
32
Понравилось32
Новости партнёров
На самом деле ситуации бывают разные.
Помните Путину журналист задавал вопрос по поводу кваса. Все думали что он в нетрезвом состоянии, а оказалось что проблемы с речью у него после инсульта.