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Пожалуйста, только не ты: таксиста огорчило состояние клиента

Пожалуйста, только не ты: таксиста огорчило состояние клиента (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Подмосковье   Юмор   видео   наркоман   неадекват   неудача   прикол   такси   таксист   
745
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В Подмосковье таксист приехал забирать клиента и обнаружил его в странном состоянии. Мужчина находился в сознании, но практически не контролировал своё тело.

Когда смотришь на жизнь под другим углом

Видео рекомендуется смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Подмосковье   Юмор   видео   наркоман   неадекват   неудача   прикол   такси   таксист   
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10  комментариев
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Сергей 19 минут назад
Зеленоград, в 100 метрах от мусарни
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889
Довер Иванович 2 минуты назад
Заснул пока спал)
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9k
Serg 5 минут назад
вот это акробат!
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1k
Алксандр Шевченко 12 минут назад
Я тоже думал один невменяемый, лежит мычит, пена изо рта. Слава богу вызывл скорую отвёз оказалось потом сосуд в голове лопнул, вовремя привезли, обошлось почти без последствий, только частичная потеря памяти. Но суеты много было даже в скиф перевели, делали операцию, ну и инвалидность.
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10k
Sergey 16 минут назад
Может у человека спину прихватило и в больничку нужно отвезти :)
На самом деле ситуации бывают разные.
Помните Путину журналист задавал вопрос по поводу кваса. Все думали что он в нетрезвом состоянии, а оказалось что проблемы с речью у него после инсульта.
Ссылка youtu.be
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10k
Шурум-бурум 22 минуты назад
биомусор
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27k
Peacemaker1873 Час назад
Похоже там что-то очень забористое из вещест. Возможно даже комбинация нескольких.
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1k
rezus_44 Час назад
Ну надо скорую вызвать , человек в беде
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