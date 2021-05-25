Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны

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В Белгороде женщина устроила скандал в такси из-за того, что водитель отказался везти её до места назначения бесплатно. Судя по видео, свои требования пассажирка аргументировала тем, что она мать двоих детей.
Женщина, предположительно, была пьяна. Присутствует ненормативная лексика.
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