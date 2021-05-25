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Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны

Таксист с железными нервами и женщина, которой все должны (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: белгород   видео   конфликт   такси   таксист   
994
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В Белгороде женщина устроила скандал в такси из-за того, что водитель отказался везти её до места назначения бесплатно. Судя по видео, свои требования пассажирка аргументировала тем, что она мать двоих детей.

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Метки: белгород   видео   конфликт   такси   таксист   
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13  комментариев
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Ronin 58 минут назад
Полностью отсутствует начало конфликта. Девушка достаточно культурна, хотя и подвыпившая судя по голосу. Видео ниочем.
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14k
ВОВЧЕГ 3 минуты назад
Вон какого большого медведя насосала!
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6k
dikijjim 21 минуту назад
из серии вези меня тварь)ну что принцессы выросли и поняли что далеко они не принцессы,так что задумайтесь как вы своих дочек воспитываете и что им внушаете.
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176
Kenzoo 22 минуты назад
У водилы стальные канаты, а не нервы. Я бы так не смог.....
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33k
Антон Час назад
Весна вроде бы заканчивается, а епанашки не переводятся. Хотя это скорее всего не весна виновата.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Где же Сюткин?
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11k
Хреноффф 2 часа назад
"и деньги есть и отсосать хочется"
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
У меня дырка между ног и в голове и мне все можно.....Дура
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200
Елена Букреева 2 часа назад
Надо было ответить: "а я отец двоих детей".
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1k
maloy 2 часа назад
Не понимаю зачем таких слушать, вызывай полицию и сдавай их туда, пусть там пантуются
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