Девушка с бисером на лице

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Пассажирка получила неожиданную проповедь от таксиста-женщины.
Кто как хочет так и самовыражается, согласны?
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Но лучше заклепки, они не отвалятся
А с другой стороны я сел в такси и не желаю слышать чужое мнение в свой адрес, конечно, если я не нарушаю общественный порядок.