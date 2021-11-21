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Девушка с бисером на лице

Девушка с бисером на лице (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2021 09:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   бисер   бисер на лице   видео   мораль   такси   фото   
911
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Пассажирка получила неожиданную проповедь от таксиста-женщины.

Кто как хочет так и самовыражается, согласны?

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Метки: Девушка   бисер   бисер на лице   видео   мораль   такси   фото   
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45  комментариев
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2k
Mowgley 2 часа назад
Если самовыразиться больше нечем, то можно и бисер на морду лица нацепить.
Но лучше заклепки, они не отвалятся
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−5
акушер Минуту назад
а дефка симпатичная хоть и дурью мается ...
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997
Иван Иванов Минуту назад
Специально провоцирует.
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2k
alex5450 2 минуты назад
Девушка в жемчужных прыщах, у таксиста отсутствует профессиональная этика.
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−5
акушер 2 минуты назад
в лондоне драйвериха попробовала бы поучить ...
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72
Vargard 2 минуты назад
Вот они полезли эталоны нормальности. Ее устраивает, ей так комфортно - какого хрена вы лезите со своими мерилами. Вот кто вас спрашивает то?
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147k
anthrax 3 минуты назад
Психиатр ей нужен.
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2k
laptignu 4 минуты назад
Независимо от того, как выглядит девушка, тетка слишком п...додельная. Не люблю таких.
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945
Нюся 6 минут назад
Девушка далека от нормальности, а таксист не имела права рот разевать. Услугу нужно оказывать вежливо и желательно молча.
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226
Andrey 8 минут назад
думаю что высказывать мнение о внешности разрешено родителям и очень близким людям ! а постороним людям должно быть п.о.х.у.й !
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8k
Barachek_Obachek 14 минут назад
Что вешать на себя - дело каждого, если он никому не мешает. Но тут действительно перебор. Люди уже не знают как ещё выделиться, потому как всё уже есть в тырнетах. Удивляет почему ещё никто не намотал гирлянду на нос.
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9k
Михаил 16 минут назад
да села просто видосик записать и лайков надергать в своей соцсети. Самореализация молодого поколения.
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−5
акушер 23 минуты назад
ху-ерга какая то ...
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7k
Garpia121 23 минуты назад
Все что не создает угрозу или неудобство окружающим, личное дело. Меня совершенно не волнует что у нее на лице. Каким боком это должно волновать водителя такси, если это не пачкает его машину?
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266
Andy 24 минуты назад
Из них двоих пассажирка как раз более адекватная. Если бы мне начали читать такие морали, я бы резко осадил сразу, не выбирая выражений и не взирая на пол моралиста. Ибо я человек бескультурный... ну и подраться не откажусь если что
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Полчаса назад
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9k
Макс Химки Полчаса назад
По хорошему таксистку не должно это волновать. Как выглядит пассажир. Она не грязная , не пьяная и т.д . Так что это не культурно с её стороны. Детей своих пусть отчитывает.
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2k
boom 36 минут назад
Просто шарики для захвата движения. Развели тут
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8k
Алексей 51 минуту назад
лучше себе на м.а.н.д.у. налепила что нибудь.
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158
Виктор Глущенко Михаил 43 минуты назад
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2k
Semen 51 минуту назад
У меня много саморезов есть, могу ей дать, но она все равно будет свои еб;;летом водителей от дороги.
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8k
Алексей 52 минуты назад
Водитель, голос)) на Сабитову очень похожа))) та тоже очень любит отчитывать))
А с другой стороны я сел в такси и не желаю слышать чужое мнение в свой адрес, конечно, если я не нарушаю общественный порядок.
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