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Велосипедист подвергся нападению быка во время гонки

Велосипедист подвергся нападению быка во время гонки (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 10:23
Сообщество : Животные
Метки: США   бык   в мире   видео   животные   нападение   
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Во время велогонки в Бейкерсфилде, штат Калифорния, США, один из спортсменов пожалел, что решил проехать мимо быка. Животное атаковало мужчину на глазах у зрителей и других велосипедистов.
К счастью, мужчине повезло. После второго броска бык оставил его в покое.

Трасса велосипедной гонки Bianchi Rock Cobbler проходит вдоль многих частных ферм, что делает встречи спортсменов с животными вполне обычным явлением.

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Метки: США   бык   в мире   видео   животные   нападение   
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21k
Юрий Час назад
Сладкая месть.

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portable 14 минут назад
а не надо ездить где попало
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Игорь 39 минут назад
и на что он надеялся? Что бык посторонится?
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