Велосипедист подвергся нападению быка во время гонки

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Во время велогонки в Бейкерсфилде, штат Калифорния, США, один из спортсменов пожалел, что решил проехать мимо быка. Животное атаковало мужчину на глазах у зрителей и других велосипедистов.
К счастью, мужчине повезло. После второго броска бык оставил его в покое.
Трасса велосипедной гонки Bianchi Rock Cobbler проходит вдоль многих частных ферм, что делает встречи спортсменов с животными вполне обычным явлением.
Трасса велосипедной гонки Bianchi Rock Cobbler проходит вдоль многих частных ферм, что делает встречи спортсменов с животными вполне обычным явлением.
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