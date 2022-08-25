Внезапное нападение бешеной лисы на женщину

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В США лиса подбежала к ничего не подозревающей женщине со спины и атаковала её. Немолодая местная жительница оказалась не робкого десятка и вступила в схватку с агрессивным животным.
Порхай, как бабушка. Жаль, как лиса
Чуть позже лису поймали, умертвили и проверили на бешенство. Опасения подтвердились. Сейчас женщина проходит курс лечения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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