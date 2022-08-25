FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12687 постов • 1332 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Внезапное нападение бешеной лисы на женщину

Внезапное нападение бешеной лисы на женщину

Автор:
25 августа 2022 10:11
Сообщество : Животные
Метки: США   бешенство   видео   животные   люди   нападение   
863
1
1
В США лиса подбежала к ничего не подозревающей женщине со спины и атаковала её. Немолодая местная жительница оказалась не робкого десятка и вступила в схватку с агрессивным животным.

Порхай, как бабушка. Жаль, как лиса

Чуть позже лису поймали, умертвили и проверили на бешенство. Опасения подтвердились. Сейчас женщина проходит курс лечения.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   бешенство   видео   животные   люди   нападение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
svarog19692007 46 минут назад
Боевая тетка !
Хорошо если она привита ...
Погрызла бешеная ее здорово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
973
Шурман 5 минут назад
Честно не люблю лис и сын мой тоже . Лет так 8 назад пошли с ним на санках погонять , зима снежная , покатались идем и он мне говорит папа а это кто ? а с нами рядом лис идет , я говорю так тихонь и к мне , лис начал атаковать я его несколько раз санками ударил , лис отбежал но все равно преследовал до дома . Дома смотрим в окно лиса начала на машины кидаться и бегать зигзагами . Вторая встреча с лисой была в Юрмале , зашел в туалет в лесу у пляжа выхожу сидит смотрит глаза не нормальные , кинул в нее шишкой она почесалась и дальше смотрит , пришлось обойти и быстро к морю уйти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
Alex 6 минут назад
Срочно на уколы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
DZEN 14 минут назад
Ждём видео в котором тетка на прохожих кидаться будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 15 минут назад
Бешенство это страшная вещь. Намного опаснее коронавируса. Если сразу не начать проходить курс лечения, человек умирает в течении двух недель в страшных муках.Если упустить момент, пациент будет медленно мучительно умирать на больничной койке и врачи ничего не смогут сделать,разве что как только ждать летального исхода. За всю историю пациенты, которые сразу не обратились о помощи а подождали пару дней когда симптомы ухудшаться,смогли выжить только еденицы. От бешенства умирают больше людей чем от коронавируса, но минздравы многих стран во главе с ВОЗ в панике лишь от последнего....
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
lem02 18 минут назад
Уникальный и жуткий вирус. Не просто убивает, еще и поведение меняет. Брррр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
sapér Vodička 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
Aleks 23 минуты назад
Во время не сделает вакуину,ничего ей не поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® Полчаса назад
Как-то она сквозь своё бешенство сразу допёрла, что не выдержит двоих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267
Мицелий Грибов Полчаса назад
Эпичная битва. Тётке успехов в лечении. Зверя тоже жаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

993704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места
"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины
Набирающие популярность в сообществах
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#автомобили#автомир#кино#Приколы#Ynews#авария дня
#интересно#в мире#факты#люди#картинки#история#забавно#США#познавательно#Китай
#Юмор#прикол#аварии#подборка#авто аварии#драка#знаменитости#фотографии#красота#наука
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Велосипедист подвергся нападению быка во время гонки Велосипедист подвергся нападению быка во время гонки Неожиданная реакция игуаны на подаренную хозяином игрушку Неожиданная реакция игуаны на подаренную хозяином игрушку

На что жалуетесь?

Вернуться