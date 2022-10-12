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Напуганный олень атаковал американское семейство

Напуганный олень атаковал американское семейство

Автор:
12 октября 2022 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   США   в мире   видео   животные   нападение   олень   
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В населённом пункте Эванстоун (штат Вайоминг, США) женщина потревожила покой оленя, который спал возле её дома. Камера наблюдения запечатлела противостояние рогатого с американкой и её мужем.
Женщина начала кричать, когда увидела оленя около своего дома. Кинувшаяся в сторону лесного жителя собака спровоцировала его.

Оба члена семьи получили ранения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Оленя позже нашли и усыпили.

Источник:

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Метки: Реакция   США   в мире   видео   животные   нападение   олень   
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6  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Б.ля, зачем усыпили оленя, в чем он виноват?
Спал, никому не мешал. Выскочили двуногие дебилы, давай орать, махать, бросаться.
Их надо усыплять, а не зверушку.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Минуту назад
Ибо нех... тревожить.
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24k
Михаил Сметанкин 47 минут назад
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14k
ss Час назад
Орёт, как полоумная...
Я бы тоже испугался. Сначала какая-то хрень в ноги кидается, потом вой, как на пилораме, а потом ещё и по башке тебя норовят ударить!
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Надо было шавку усыпить, а не оленя
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1k
Оксид Бетона Час назад
Природа против америки и американцев!
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