Напуганный олень атаковал американское семейство

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В населённом пункте Эванстоун (штат Вайоминг, США) женщина потревожила покой оленя, который спал возле её дома. Камера наблюдения запечатлела противостояние рогатого с американкой и её мужем.
Женщина начала кричать, когда увидела оленя около своего дома. Кинувшаяся в сторону лесного жителя собака спровоцировала его.
Оба члена семьи получили ранения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Оленя позже нашли и усыпили.
Оба члена семьи получили ранения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Оленя позже нашли и усыпили.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спал, никому не мешал. Выскочили двуногие дебилы, давай орать, махать, бросаться.
Их надо усыплять, а не зверушку.
Я бы тоже испугался. Сначала какая-то хрень в ноги кидается, потом вой, как на пилораме, а потом ещё и по башке тебя норовят ударить!