Напуганный олень атаковал американское семейство

Женщина начала кричать, когда увидела оленя около своего дома. Кинувшаяся в сторону лесного жителя собака спровоцировала его.



Оба члена семьи получили ранения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Оленя позже нашли и усыпили.