Бык атаковал посетителя кафе в Китае

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В китайском городском округе Тайчжоу сбежавший от хозяина бык вломился в кафе и снёс с ног стоящего в очереди парня. После произошедшего животное немного полюбовалось на своё отражение и покинуло заведение.
Инцидент произошел 31 декабря 2021 года. Молодой человек получил травму ноги и был доставлен в больницу. Владелец быка выплатил ему компенсацию.
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