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Бык атаковал посетителя кафе в Китае

Бык атаковал посетителя кафе в Китае (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Китай   бык   в мире   видео   животные   нападение   
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В китайском городском округе Тайчжоу сбежавший от хозяина бык вломился в кафе и снёс с ног стоящего в очереди парня. После произошедшего животное немного полюбовалось на своё отражение и покинуло заведение.
Инцидент произошел 31 декабря 2021 года. Молодой человек получил травму ноги и был доставлен в больницу. Владелец быка выплатил ему компенсацию.

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Метки: Китай   бык   в мире   видео   животные   нападение   
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4  комментария
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ACU900 55 минут назад
Вот такую компенсацию он получит:
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Slonyash Минуту назад
Бедный мужик!
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lem02 Минуту назад
Зашел в кафе выпить кофе. Тут бык... Так то обычное дело...
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Anton Chigurh Полчаса назад
просто пипец
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