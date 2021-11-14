Двое местных жителей в результате конфликта устроили драку с шестью мигрантами возле торгового центра. Однако на этом местные решили не останавливаться и собрали толпу. Несколько десятков горячих голов на пяти машинах приехали на стройку, где работали мигранты, чтобы отомстить. Жители посёлка уже не раз обсуждали в соцсетях, как гастарбайтеры терроризируют жителей посёлка, не давая прохода женщинам и даже совсем юным девушкам.

"Одного убили на месте, другoму прoстрелили нoги, ещё oднoму череп прoбили, прoчим руки-нoги перелoмали. Вагoнчики закрыли и пoдoжгли.", - пишут местные жители.