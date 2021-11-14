В Иркутской области в посёлке Залари местные жители сожгли заживо мигрантов

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Словесный конфликт между местными и мигрантами закончился трагедией.
Двое местных жителей в результате конфликта устроили драку с шестью мигрантами возле торгового центра. Однако на этом местные решили не останавливаться и собрали толпу. Несколько десятков горячих голов на пяти машинах приехали на стройку, где работали мигранты, чтобы отомстить. Жители посёлка уже не раз обсуждали в соцсетях, как гастарбайтеры терроризируют жителей посёлка, не давая прохода женщинам и даже совсем юным девушкам.
"Одного убили на месте, другoму прoстрелили нoги, ещё oднoму череп прoбили, прoчим руки-нoги перелoмали. Вагoнчики закрыли и пoдoжгли.", - пишут местные жители.
"Одного убили на месте, другoму прoстрелили нoги, ещё oднoму череп прoбили, прoчим руки-нoги перелoмали. Вагoнчики закрыли и пoдoжгли.", - пишут местные жители.
В результате разборок погибли двое рабочих и пять человек доставлены в больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести. Причастных к поджогу задержали, личности установлены. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору" и "покушение на убийство двух и более лиц".
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-значит за дело. Жалеть тут некого.
Кто не знает причину образования ККК, краткий экскурс. После окончания гражданской войны много негров получили свободу.. а что с ней делать? когда он был рабом у него было жилье, его кормил хозяин. А счас что? тысячи по сути бродяг.. Что они стали делать? убивать, грабить и насиловать. на все просьбы юга к северу прислать защиту отказы.. так и появился ККК. Отряды самообороны гонявшие негро банды. Это потом его смысл извратили.
я читал несколько других источников в телеге и там было совсем другое начало конфликта
Нужно было без следов или кто стуканул?
Прости мя Господи, что я так о все таки людях.
Но все чаще не возникает душевного протеста на такие события такие меры и порой хочу вступить в ККК.
П.С. Работники здавов и надзоров, Маклауд - сказочный персонаж!...
Наберут уродов, и хоть трава не расти
Поэтому судить нужно не только жителей, но и местное отделение полиции за бездействие.