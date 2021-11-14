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В Иркутской области в посёлке Залари местные жители сожгли заживо мигрантов

В Иркутской области в посёлке Залари местные жители сожгли заживо мигрантов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 19:03
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутск   Поджог   драка   криминал   мигранты   убийство   
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Словесный конфликт между местными и мигрантами закончился трагедией.
Двое местных жителей в результате конфликта устроили драку с шестью мигрантами возле торгового центра. Однако на этом местные решили не останавливаться и собрали толпу. Несколько десятков горячих голов на пяти машинах приехали на стройку, где работали мигранты, чтобы отомстить. Жители посёлка уже не раз обсуждали в соцсетях, как гастарбайтеры терроризируют жителей посёлка, не давая прохода женщинам и даже совсем юным девушкам.
"Одного убили на месте, другoму прoстрелили нoги, ещё oднoму череп прoбили, прoчим руки-нoги перелoмали. Вагoнчики закрыли и пoдoжгли.", - пишут местные жители. 
В результате разборок погибли двое рабочих и пять человек доставлены в больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести. Причастных к поджогу задержали, личности установлены. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору" и "покушение на убийство двух и более лиц".

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Метки: Иркутск   Поджог   драка   криминал   мигранты   убийство   
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60k
Опиум для народа Час назад
-"Жители посёлка уже не раз обсуждали в соцсетях, как гастарбайтеры терроризируют жителей посёлка, не давая прохода женщинам и даже совсем юным девушкам."-
-значит за дело. Жалеть тут некого.
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543
svarog19692007 41 секунду назад
Как наша "полисия" оперативно сработала ! Молодцы ! Сажай своих , чтоб чужие не боялись !
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2k
Sergius SPb Минуту назад
Даже в какой-то залу.инск затерявшийся в тайге гастеров завезли.....
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66k
Максим Минуту назад
не 2 местных.. а 6 абреков толпой избивали 2 местных, пока не подъехали местные и не дали им люлей. Думаю это только начало, на будущее - ребята, идя на праведное дело, надевайте белые колпаки что-ли.
Кто не знает причину образования ККК, краткий экскурс. После окончания гражданской войны много негров получили свободу.. а что с ней делать? когда он был рабом у него было жилье, его кормил хозяин. А счас что? тысячи по сути бродяг.. Что они стали делать? убивать, грабить и насиловать. на все просьбы юга к северу прислать защиту отказы.. так и появился ККК. Отряды самообороны гонявшие негро банды. Это потом его смысл извратили.
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Даже и не знаю что сказать..если власть бездействует, то люди начинают самоорганизовываться..
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5k
gor 6 минут назад
обратите внимание какой оборот в тексте,двое местных наехали на 6!!!устроили драку(Чак Норрис нервно курит),а потом ещё и толпу собрали.
я читал несколько других источников в телеге и там было совсем другое начало конфликта
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4k
Allmaster 12 минут назад
Сжечь нормально не смогли.
Нужно было без следов или кто стуканул?
Прости мя Господи, что я так о все таки людях.
Но все чаще не возникает душевного протеста на такие события такие меры и порой хочу вступить в ККК.
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341
Ямщик Allmaster 5 минут назад
Машины, камеры, номера,гео данные там всякие... куча нюансов. Просто не было опытного человека. Можно было и по красоте отработать. Парням, в любом вале, - УВАЖУХА.
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4k
NeDron Полчаса назад
Не тех сожгли...
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17k
Killgrave Полчаса назад
В России любая власть страшно далека от народа. Поэтому в такой реальности, чем дальше, тем страшнее. И методы, и масштабы. Как бы прозрение власть имущих не наступило слишком поздно.
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245
Arti Полчаса назад
Местных жалко, накажут по полной
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572
Олег Шишкин 37 минут назад
Как жаль, что их установили и задержали. Мусора только против народа и умеют.
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18k
Шуруп 38 минут назад
Власть уже лет 10, придумывая "законы" и верша "правосудие" методично подводит народ к судам Линча...
П.С. Работники здавов и надзоров, Маклауд - сказочный персонаж!...
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9k
Клёст 41 минуту назад
Надо было в том же вагончике и того закрыть, кто эту стройку ведёт, привёз/нанял хз каких, видимо не самых благовоспитанных мигрантов, и не следил за ними.
Наберут уродов, и хоть трава не расти
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5k
Lucky 48 минут назад
Когда правосудие молчит, в ход идут другие методы.
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5k
Ya 57 минут назад
Это как же твари достали жителей, что жители сознательно пошли на уголовное преступление. И наверняка это мужики чьи жены и дочери пострадали от подонков.
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36k
Alex Час назад
Спасибо нашей ублюдочной власти. Видимо пока чиновников сжигать не начнут, до них не дойдет, что у народа терпелка закончилась.
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1k
azuver Час назад
Отлично.
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23k
Юрьевич Час назад
Там где не работают правоохранительные органы - начинается самосуд. А суд толпы всегда жесток... толпа не может посадить в тюрьму или депортировать, она может только покалечить или убить.
Поэтому судить нужно не только жителей, но и местное отделение полиции за бездействие.
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1k
max Час назад
Нельзя же так, а вдруг в поселке вегетарианцы, и повсюду запах шашлыка. Простите пожалуйста за черный юмор.
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925
Alex Час назад
Давно пора! Но, аккуратно, в масках, не светить свои машины. Что бы потом не ехать в Магадан
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9k
Vacony Час назад
ну что началось ?
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