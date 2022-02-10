Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы

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Женщина оставила своих хаски Лео и Бо одних дома и приглядывала за ними через камеры видеонаблюдения. Когда один из питомцев начал проказничать, хозяйка застигла его врасплох.
Хозяйки нет, а голос есть
Хаски по кличке Бо попытался сорвать шторы, однако его планам помешал крик владелицы из динамика камеры наблюдения.
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