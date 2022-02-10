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Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы

Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 08:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   камера   крик   прикол   собаки   хаски   хозяйка   
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Женщина оставила своих хаски Лео и Бо одних дома и приглядывала за ними через камеры видеонаблюдения. Когда один из питомцев начал проказничать, хозяйка застигла его врасплох.

Хозяйки нет, а голос есть

Хаски по кличке Бо попытался сорвать шторы, однако его планам помешал крик владелицы из динамика камеры наблюдения.

Источник:

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Метки: видео   животные   камера   крик   прикол   собаки   хаски   хозяйка   
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6  комментариев
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
хаски это до безумия красивые собаки, но они так же до безумия опасные для дома и хозяев существа. Если к вам проберётся вор в квартиру максимум что хаски может сделать то это наверное зализать его до смерти. Но даже и без воров эти засранцы могут нанести такой ущерб жилищу что даже хозяин скажет "лучше бы меня обокрали". Даже в частном доме у меня сосед волком воет от такого подарка от внуков. Эта шерстянная скотина курей соседских душит и таскает домой к себе в будку, дедок задолбался выкупать эти мертвые тушки уже.
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Mazter Час назад
Надеюсь она в частном доме живет. Иначе бедные соседи, такой хор каждый день слушать :)
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3k
Mowgley 2 часа назад
Во орет, я сам чуть заикой не остался
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4k
Горожанин 2 часа назад
Вот так происходит собачье помешательство.
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Жан Плов Лагман 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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