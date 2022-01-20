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Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями

Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кошки   препятствия   прикол   собаки   
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Забавное мини-соревнование кошки против собаки. Одинаково ли хорошо питомцы пройдут коридор с препятствиями из различных тюбиков, флаконов с косметическими средствами и других предметов хозяев.
Смогут ли животные преодолеть коридор, уставленный разными препятствиями, не сбив ни один предмет?

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Метки: видео   животные   кошки   препятствия   прикол   собаки   
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2  комментария
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Габит Калыков 17 минут назад
Если хаски запустить через эти препятствия, все они будут опрокинуты.
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