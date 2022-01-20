Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями

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Забавное мини-соревнование кошки против собаки. Одинаково ли хорошо питомцы пройдут коридор с препятствиями из различных тюбиков, флаконов с косметическими средствами и других предметов хозяев.
Смогут ли животные преодолеть коридор, уставленный разными препятствиями, не сбив ни один предмет?
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