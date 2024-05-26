Редкий глубоководный кальмар попал на видео, напав на подводную камеру

Исследователи из Университета Западной Австралии и британской компании Kelpie Geosciences опубликовали видео нападения на камеру глубоководного кальмара Taningia danae. Моллюск, по-видимому, принял устройство за добычу и попытался ее напугать и дезориентировать.

Для изучения подводного мира ученые разместили видеокамеру на глубине более 5 км недалеко от острова Самоа в Тихом океане. После извлечения камеры и изучения снятого материала на самых первых кадрах ученые обнаружили необычный сюжет — охоту кальмара, которого редко наблюдали в естественной среде обитания.