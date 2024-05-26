FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16924 поста • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Редкий глубоководный кальмар попал на видео, напав на подводную камеру

Редкий глубоководный кальмар попал на видео, напав на подводную камеру

Автор:
26 мая 2024 10:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   глубоководный кальмар   дивительно   животные   камера   под водой   подводная камера   
806
1
1

Глубоководный кальмар напал на спускающуюся на дно океана камеру, позволив себя рассмотреть.

Исследователи из Университета Западной Австралии и британской компании Kelpie Geosciences опубликовали видео нападения на камеру глубоководного кальмара Taningia danae. Моллюск, по-видимому, принял устройство за добычу и попытался ее напугать и дезориентировать.


Для изучения подводного мира ученые разместили видеокамеру на глубине более 5 км недалеко от острова Самоа в Тихом океане. После извлечения камеры и изучения снятого материала на самых первых кадрах ученые обнаружили необычный сюжет — охоту кальмара, которого редко наблюдали в естественной среде обитания.



На глубине чуть более 1 км кальмар Taningia danae длиной около 75 см догнал спускаемый модуль, опускавшийся на морское дно со скоростью 58 м/мин. Эти моллюски используют специальные биолюминесцентные фотофоры, чтобы отпугнуть врагов или привлечь добычу. Когда кальмар приближался к камере, они начали светиться, а сам моллюск попытался захватить устройство.


Хотя Taningia danae достаточно распространены, их редко изучают в естественной среде. Обычно, их находят выброшенными на берег, случайного отлова или в желудках китах. «Редкость живых наблюдений за этими удивительными животными делает каждую встречу ценной для сбора информации о географическом положении, глубине и поведении», — отмечают авторы исследования.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   глубоководный кальмар   дивительно   животные   камера   под водой   подводная камера   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1856 постов (1809 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392591



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих
Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей
Чернее некуда: подборка жесточайшего юмора с просторов соцсетей
Набирающие популярность в сообществах
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?
Должен ли пешеход убедиться в безопасности при переходе дороги?
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#автомир#Автовсячина#забавно#Животное#Россия#школа#полиция
#в мире#животные#автомобили#интересно#интересное#США#Госдума#может даже смешные#конфликт#Москва
#люди#факты#машина#Юмор#дети#мигранты#подборка#колония#Германия#искусство
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Общение по видеосвязи с лучшим другом Общение по видеосвязи с лучшим другом Как выглядит мир глазами кота Как выглядит мир глазами кота Смелая девушка погладила пузико аллигатору Смелая девушка погладила пузико аллигатору Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы Крик женщины из камеры видеонаблюдения остановил собаку, пытавшуюся сорвать шторы Как выглядит мир глазами кота Как выглядит мир глазами кота

На что жалуетесь?

Вернуться