Редкий глубоководный кальмар попал на видео, напав на подводную камеру

Глубоководный кальмар напал на спускающуюся на дно океана камеру, позволив себя рассмотреть.
Исследователи из Университета Западной Австралии и британской компании Kelpie Geosciences опубликовали видео нападения на камеру глубоководного кальмара Taningia danae. Моллюск, по-видимому, принял устройство за добычу и попытался ее напугать и дезориентировать.
Для изучения подводного мира ученые разместили видеокамеру на глубине более 5 км недалеко от острова Самоа в Тихом океане. После извлечения камеры и изучения снятого материала на самых первых кадрах ученые обнаружили необычный сюжет — охоту кальмара, которого редко наблюдали в естественной среде обитания.
На глубине чуть более 1 км кальмар Taningia danae длиной около 75 см догнал спускаемый модуль, опускавшийся на морское дно со скоростью 58 м/мин. Эти моллюски используют специальные биолюминесцентные фотофоры, чтобы отпугнуть врагов или привлечь добычу. Когда кальмар приближался к камере, они начали светиться, а сам моллюск попытался захватить устройство.
Хотя Taningia danae достаточно распространены, их редко изучают в естественной среде. Обычно, их находят выброшенными на берег, случайного отлова или в желудках китах. «Редкость живых наблюдений за этими удивительными животными делает каждую встречу ценной для сбора информации о географическом положении, глубине и поведении», — отмечают авторы исследования.
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