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Сообщество Без кота и жизнь не та 1119 постов • 412 подписчиков подписаться
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Девушка решила снять на видео стойку на руках, но её плану помешал кот

Девушка решила снять на видео стойку на руках, но её плану помешал кот (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Спорт   Юмор   видео   животные   кот   прикол   упражнение   хозяйка   
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Молодая поклонница здорового образа жизни решила записать на видео выполнение упражнения. Она приготовилась встать в стойку на руках, когда в кадре неожиданно появился её кот.
Когда девушка начала выполнять упражнение, кот подошел к камере и сел напротив неё.

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Метки: Спорт   Юмор   видео   животные   кот   прикол   упражнение   хозяйка   
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2  комментария
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8k
Бритва 58 минут назад
в конце она сказала:
"ну, курва!"
и убила кота.
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Игорь 46 минут назад
знакомый мужик лучше бы справился с задачей, столько котов в таком возрасте - признак проблемы :)
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