Девушка решила снять на видео стойку на руках, но её плану помешал кот

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Молодая поклонница здорового образа жизни решила записать на видео выполнение упражнения. Она приготовилась встать в стойку на руках, когда в кадре неожиданно появился её кот.
Когда девушка начала выполнять упражнение, кот подошел к камере и сел напротив неё.
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"ну, курва!"
и убила кота.