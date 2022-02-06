В Иркутской области глава района запутался в шпаргалках на прямом эфире

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Сложное это дело, отвечать на вопросы граждан, волнительное.
Решил мэр Нижнеилимского района Иркутской области Михаил Романов пообщаться с жителями в прямом эфире. Но что-то пошло не так. О мероприятии заранее известили население, составили нужные вопросы, и даже ответы на них заблаговременно написали на листочках. Вот в этих шпаргалках и он запутался, шуршал ими и переспрашивал номера вопросов.
Модераторы потом объяснили этот казус. Оказывается, мэр не совсем понял, где были заранее подготовленные вопросы, а где вопросы жителей из прямого эфира. К этим вопросам мэр не был заранее подготовлен, так что импровизация не удалась.
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Метки: Шпаргалки вопросы мэр политика прямой эфир
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А чиновник без сомнения душой болеет за свой фронт работ. Что не спросят а он на коне. Как можно столько инфо в голове держать? Даже по такими простым и первостепенным вопросам.