В Иркутской области глава района запутался в шпаргалках на прямом эфире

Решил мэр Нижнеилимского района Иркутской области Михаил Романов пообщаться с жителями в прямом эфире. Но что-то пошло не так. О мероприятии заранее известили население, составили нужные вопросы, и даже ответы на них заблаговременно написали на листочках. Вот в этих шпаргалках и он запутался, шуршал ими и переспрашивал номера вопросов.