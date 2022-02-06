FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3025 постов • 893 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Политика 
В Иркутской области глава района запутался в шпаргалках на прямом эфире

В Иркутской области глава района запутался в шпаргалках на прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 09:49
Сообщество : Политика
Метки: Шпаргалки   вопросы   мэр   политика   прямой эфир   
290
1
1
Сложное это дело, отвечать на вопросы граждан, волнительное.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Шпаргалки   вопросы   мэр   политика   прямой эфир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Простите но это два луня .............. один мычит, второй телиться )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
*Сергей* 7 минут назад
Сразу видно корреспондент заботится о том что предоставить зрителю полностью правдивый контент. Вопросы неожиданные и резкие. Такому не соврёшь и популистскими лозунгами не отделаешься. Профи!
А чиновник без сомнения душой болеет за свой фронт работ. Что не спросят а он на коне. Как можно столько инфо в голове держать? Даже по такими простым и первостепенным вопросам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 20 минут назад
Какое позорище! Вот реально, где хоть какая-то система? На таких должностях это представленное тупье - не единичный случай. Убрали выборность глав администраций, чтобы, казалось бы, горлопанов и популистов с денежными мешками и крышами отсеять, не превращать бесконечные местные выборы в балаган. А на самом деле - вот как. Вот какие клоуны! Сейчас мэров ставят местные советы. То есть партия с большиством голосов. Почему ЕР и её депутаты на местах не отвечают за таких бездарных ставленников?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Саш, что тебе в девушках нравится? Саш, что тебе в девушках нравится? Мэр Саяногорска записал обращение к горожанам в парилке и призвал спасти баню Мэр Саяногорска записал обращение к горожанам в парилке и призвал спасти баню А он тут ни при чем! А он тут ни при чем! Итальянские политики очень экспрессивно обращаются к несоблюдающему карантин населению Итальянские политики очень экспрессивно обращаются к несоблюдающему карантин населению Так кто же утопил Муму ? Так кто же утопил Муму ?
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
51
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
0
92
Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз
Набирающие популярность в сообществах
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
0
41
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
Совпадение?
0
26
Совпадение?
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#картинки#интересное#новости#аварии#США#истории#сарказм
#факты#интересно#история#Россия#кино#олимпиада#дтп#фотографии#коты#Ynews
#фото#прикол#ватермарк#подборка#комментарии#СССР#Приколы#авто аварии#пекин#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться