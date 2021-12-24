GOSDOOM: приключения Палача Госдумы на Марсе

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Злободневная пародия на знаменитую серию игр «Doom». Главным героем ролика выступает Палач Госдумы, а действия происходят в Марсийской Федерации на планете Марс. Все совпадения с реальными личностями случайны.
Пишет автор видео, известный в сети под ником SHPATEL:
Еще никогда за всю историю игровой серии DOOM лейтмотив Ада не был настолько в тему.
Место действия по традиции - Марс, но на этот раз события происходят в Марсийской Федерации, где в очередной раз пытаются удержать власть силы из глубин преисподней, гнездящиеся в самом центре планеты, и поэтому именующие себя ЕДРО (хотя конечно правильно «ЯДРО», но они там приняли закон, по которому можно любые слова писать как угодно)
Место действия по традиции - Марс, но на этот раз события происходят в Марсийской Федерации, где в очередной раз пытаются удержать власть силы из глубин преисподней, гнездящиеся в самом центре планеты, и поэтому именующие себя ЕДРО (хотя конечно правильно «ЯДРО», но они там приняли закон, по которому можно любые слова писать как угодно)
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С такой интенсивностью пропаганды не мудрено шо у них кукуха дымит.