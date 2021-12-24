GOSDOOM: приключения Палача Госдумы на Марсе

Еще никогда за всю историю игровой серии DOOM лейтмотив Ада не был настолько в тему.

Место действия по традиции - Марс, но на этот раз события происходят в Марсийской Федерации, где в очередной раз пытаются удержать власть силы из глубин преисподней, гнездящиеся в самом центре планеты, и поэтому именующие себя ЕДРО (хотя конечно правильно «ЯДРО», но они там приняли закон, по которому можно любые слова писать как угодно)