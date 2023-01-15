Румынский министр сельского хозяйства ответил храпом на каверзный вопрос в прямом эфире

Румынский министр сельского хозяйства Петрэ Дэа проявил удивительную дипломатическую дальновидность во время интервью в прямом эфире государственного телеканала Antena 3.

Журналисты обсудив проблемы местных фермеров, решили задать вопрос о том, что же делать румынским фермерам с угрозой банкротства из-за украинского кризиса, но чиновник решил прикинуться шлангом и уснул, да так сладко, что разбудить его так и не смогли.