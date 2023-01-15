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Румынский министр сельского хозяйства ответил храпом на каверзный вопрос в прямом эфире

Румынский министр сельского хозяйства ответил храпом на каверзный вопрос в прямом эфире

Автор:
15 января 2023 10:14
Сообщество : Политика
Метки: Румыния   видеоинтервью   министр   прямой эфир   сельское хозяйство   храп   
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Вовремя промолчать - это целая наука, а вот вовремя захрапеть - тут надо талант иметь!

Румынский министр сельского хозяйства Петрэ Дэа проявил удивительную дипломатическую дальновидность во время интервью в прямом эфире государственного телеканала Antena 3.


Журналисты обсудив проблемы местных фермеров, решили задать вопрос о том, что же делать румынским фермерам с угрозой банкротства из-за украинского кризиса, но чиновник решил прикинуться шлангом и уснул, да так сладко, что разбудить его так и не смогли.

Все верно, а то ляпнешь что-нибудь, потом ещё уволят с хорошего места.

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Метки: Румыния   видеоинтервью   министр   прямой эфир   сельское хозяйство   храп   
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6  комментариев
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9k
Евгений Час назад
Крепкий здоровый сон, сам по себе, говорит о том, что у него в министерстве всё в порядке и беспокоится не о чем. Можно поспать.
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29
Сергей.РФ 57 минут назад
очень круто ушел от ответа. красавчик. за храп не уволят.
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−20
пуйло х у й л о Час назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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9k
Бритва Час назад
1. да 2. нет 3. сарказм 4. уснуть.
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28k
koleos72 Час назад
Министр спит - зарплата идёт!
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