Румынский министр сельского хозяйства ответил храпом на каверзный вопрос в прямом эфире

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Вовремя промолчать - это целая наука, а вот вовремя захрапеть - тут надо талант иметь!
Румынский министр сельского хозяйства Петрэ Дэа проявил удивительную дипломатическую дальновидность во время интервью в прямом эфире государственного телеканала Antena 3.
Журналисты обсудив проблемы местных фермеров, решили задать вопрос о том, что же делать румынским фермерам с угрозой банкротства из-за украинского кризиса, но чиновник решил прикинуться шлангом и уснул, да так сладко, что разбудить его так и не смогли.
Все верно, а то ляпнешь что-нибудь, потом ещё уволят с хорошего места.
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Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
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Это фюра – пи... да рас