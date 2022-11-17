"А зачем меня искать? Я сам приду!": Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила главу Чечни в розыск. Рамзан Кадыров не смог не ответить на это заявление.
Рамзан Кадыров заметил, что в мире давно известно, где он находится: Чечня, Грозный. Приходите, забирайте. Впрочем, если СБУ будет тяжело это сделать, он и сам может явиться по нужному адресу.
— Господа эсбэушники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления, — заявил чеченский лидер в видео, опубликованном в Телеграм-канале.
Кадыров заметил, что «пару раз» уже бывал на Украине, но почему-то там его никто не пытался поймать. Возможно, работу СБУ затрудняют регулярные отключения электричества и частые воздушные тревоги? Конечно, в таких условиях действовать сложно.
Кстати, согласно опубликованному СБУ документу, Кадырову инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кстати, глава Чечни - не первый российский политик, которого объявляют в розыск на Украине. Ранее спецслужба Незалежной обвинила в посягательстве на территориальную целостность и объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Местоположение их известно - приезжайте на бибике с мигалкой и арестовывайте. Или официально обратитесь в страну их пребывания с требованием выдать.
Что ж за клоунада такая в мире творится? Причём ни разу не смешная!