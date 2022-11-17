"А зачем меня искать? Я сам приду!": Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

Рамзан Кадыров заметил, что в мире давно известно, где он находится: Чечня, Грозный. Приходите, забирайте. Впрочем, если СБУ будет тяжело это сделать, он и сам может явиться по нужному адресу.

— Господа эсбэушники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления, — заявил чеченский лидер в видео, опубликованном в Телеграм-канале.





Кадыров заметил, что «пару раз» уже бывал на Украине, но почему-то там его никто не пытался поймать. Возможно, работу СБУ затрудняют регулярные отключения электричества и частые воздушные тревоги? Конечно, в таких условиях действовать сложно.



