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"А зачем меня искать? Я сам приду!": Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

"А зачем меня искать? Я сам приду!": Рамзан Кадыров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

Автор:
17 ноября 2022 08:03
Сообщество : Политика
Метки: Telegram-канал   объявили в розыск   политика   посмеялся   рамзан кадыров   сбу   чечня   
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Служба безопасности Украины объявила главу Чечни в розыск. Рамзан Кадыров не смог не ответить на это заявление.

Рамзан Кадыров заметил, что в мире давно известно, где он находится: Чечня, Грозный. Приходите, забирайте. Впрочем, если СБУ будет тяжело это сделать, он и сам может явиться по нужному адресу.

— Господа эсбэушники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления, — заявил чеченский лидер в видео, опубликованном в Телеграм-канале.


Кадыров заметил, что «пару раз» уже бывал на Украине, но почему-то там его никто не пытался поймать. Возможно, работу СБУ затрудняют регулярные отключения электричества и частые воздушные тревоги? Конечно, в таких условиях действовать сложно.


Кстати, согласно опубликованному СБУ документу, Кадырову инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кстати, глава Чечни - не первый российский политик, которого объявляют в розыск на Украине. Ранее спецслужба Незалежной обвинила в посягательстве на территориальную целостность и объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Источник:

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Метки: Telegram-канал   объявили в розыск   политика   посмеялся   рамзан кадыров   сбу   чечня   
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15  комментариев
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40k
Мойша 47 минут назад
Г-на Шойгу уже вызвали в Мариуполь. Ну Шойгу приехал... Пусть назначат место для Кадырова. Он тоже приедет...
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kellen62@kwantiques.com Минуту назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
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kellen62@kwantiques.com 7 минут назад
КОГДА СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕТ ПОЛОВОЙ ОРГАН ДЕДУШКИ СТРАНЕ ПРИХОДИТ ПОЛОВОЙ ОРГАН БАБУШКИ ...
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309
Javier 14 минут назад
Он с этого дивана встаёт вообще?))
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57k
Дворняга 14 минут назад
Может я чего не понимаю: зачем объявлять в розыск людей, которые не скрываются?
Местоположение их известно - приезжайте на бибике с мигалкой и арестовывайте. Или официально обратитесь в страну их пребывания с требованием выдать.
Что ж за клоунада такая в мире творится? Причём ни разу не смешная!
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Комментарий удален. Причина: трэш
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Комментарий удален. Причина: трэш
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158
Data Tutashija Полчаса назад
Украинские варвары дозвездятся... Кстати, лучшим ответом было бы тотальное уничтожение ракетами и дронами всех ячеек этой шайки под названием "сбу".
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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4k
Вадим Игнатьев Полчаса назад
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26k
Киры4 36 минут назад
СБУ как "псина" за забором гавкает, а сделать что-то ссытся.
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27k
Ваня Час назад
кокаин понад усэ!!!
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